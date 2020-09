Drei Neubesetzungen an der WU Wien

Wien. Bereits Anfang des Monats hat die WU Wien neue Professoren präsentiert. Jetzt werden drei weitere Neuzugänge vorgestellt.

Viktoria H.S.E. Robertson (35) studierte Rechtswissenschaften an den Universitäten Graz, Oxford und Zaragoza und ist neue Professorin am Department für Privatrecht. Nach ihrer Promotion im Jahr 2012 war sie zunächst als Assistenzprofessorin und ab 2019 als Assoziierte Professorin an der Uni Graz tätig. 2019 habilitierte sie sich mit einer kartellrechtlichen Schrift, welche unter dem Titel „Competition Law’s Innovation Factor: The Relevant Market in Dynamic Contexts in the EU and the US“ erschien.

Sie absolvierte laut WU im Laufe der letzten Jahre Forschungsaufenthalte am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht in Hamburg, am European University Institute in Florenz und an der Stanford Law School. Außerdem lehrte und forschte sie am Centre for Competition Law and Policy der Uni Oxford. Mit 15. September hat sie ihre Professur für Unternehmensrecht mit Schwerpunkt Digitalisierung an der WU Wien angetreten.

Marketing und Wirtschaftskommunikation

Christina Schamp (37) studierte Betriebswirtschaft an der Uni St. Gallen sowie Sozialpsychologie an der London School of Economics und ist neue Professorin am Department für Marketing. Im Anschluss an ihre Studienzeit war sie Unternehmensberaterin bei McKinsey & Company in München und Berlin. Sie promovierte 2018 mit dem Thema „Ethicality in the Marketplace“ an der Uni Hamburg.

Im Anschluss war sie Juniorprofessorin für Empirische Forschungsmethoden an der Uni Mannheim. Ihre Forschung beschäftigt sich mit der Entscheidungsfindung von Verbrauchern vor dem Hintergrund gesellschaftlichen Wandels.

Jens Seiffert-Brockmann (38) studierte Kommunikations- und Medienwissenschaft und Politikwissenschaft an der Uni Leipzig sowie der Karlsuniversität in Prag und ist neuer Professor am Department für Fremdsprachliche Wirtschaftskommunikation. Er promovierte 2014 an der Uni Leipzig über Vertrauen in der Mediengesellschaft und absolvierte ein Forschungssemester an der George Mason University in Fairfax, Virginia (USA). Seit 2015 war er Universitätsassistent für Public Relations Forschung an der Uni Wien und begann mit September nun seine Stelle als Professor für Wirtschaftskommunikation mit dem Schwerpunkt Medien- und Kommunikationswissenschaft.