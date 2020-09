Binder Grösswang berät Krypto-Start-up Coinpanion

Wirtschaftskanzleien. Binder Grösswang hat Coinpanion (SmartBytes GmbH) bei einer Finanzierungsrunde beraten. Ziel sind Krypto-Investments für die breite Anleger-Masse.

Der österreichische Kryptowährungs-Dienstleister SmartBytes GmbH, der unter dem Namen Coinpanion einen digitalen Kryptowährungs-Manager anbietet, hat eine Pre-Seed-Finanzierungsrunde in sechsstelliger Höhe abgeschlossen, so die beratende Kanzlei Binder Grösswang.

Über die Coinpanion-Plattform können sich Kunden ohne Vorkenntnisse ein diversifiziertes Portfolio aus Kryptowährungen erstellen lassen, das mit Hilfe eines unternehmenseigenen Algorithmus automatisch verwaltet wird, heißt es weiter.

Investor war die sweet.fund GmbH & Co KG hinter der einzelne Gründer des Unternehmens mySugr stehen, und die im Jahr 2017 in einem der größten österreichischen Exits der vergangenen Jahre an den Schweizer Pharmakonzern Roche verkauft wurde.

Das Signing fand am 24. Juli 2020 in der Kanzlei von Binder Grösswang statt. Die Kapitalerhöhung wurde am 13. August 2020 im Firmenbuch eingetragen und damit wirksam. Das Binder Grösswang Team bestand unter anderem aus Partner Christian Zwick, Associate Hermann Beurle und Senior Associate Mona Holzgruber (alle Corporate / M&A).

Die Statements