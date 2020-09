Erste Bank-Chef Peter Bosek geht, wird CEO von Luminor

Wien. Peter Bosek verlässt die Erste Group und wird CEO der Luminor Bank im Baltikum. Bis jetzt war er Österreich-Chef und Gruppen-Vorstand.

Erste Bank Oesterreich CEO Peter Bosek gibt bekannt, dass er nach 24 Jahren in der Erste-Gruppe, davon mehr als 13 Jahre in verschiedenen Managementpositionen, als CEO der Bank per 31. Dezember 2020 zurücktreten und aus dem Vorstand ausscheiden werde. Er ist derzeit gleichzeitig Österreich-Chef und Mitglied des Vorstands der übergeordneten Erste Group Bank AG (zuständig für Retail).

Bosek wird die Position des CEO bei der Luminor Bank im Baltikum übernehmen, wie die Erste mitteilt. Bis dahin werde er in seinen derzeitigen Funktionen bleiben und mit den Vorstands- und Aufsichtsratsteams sowohl der Erste Bank als auch der Erste Group zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Die Entscheidung über seine Nachfolge wird zu gegebener Zeit bekannt gegeben, so die Sparkassen-Banker.

Luminor ist auf Platz 3 im Baltikum

Die Luminor Bank AS mit Hauptquartier in Tallinn (Estland) und Töchtern in Lettland und Litauen gilt als die drittgrößte Bank im Baltikum. Sie ging 2017 aus der Vereinigung des baltischen Geschäfts von Nordea und DNB hervor (vollzogen mit 1. Jänner 2019) und hat rund 1,2 Millionen Kunden. Der Marktanteil liegt bei rund 16% (Einlagen) bzw. 22% (Ausleihungen).

Die Statements