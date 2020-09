Bilanzanalyse: Was Zahlen über Unternehmen verraten

Salzburg. Das neue Skriptum „Bilanzanalyse und Bilanzpolitik“ der Steuerprofis Christian Kandler und Elisabeth Steinhauser soll komplexes Wissen in knapper Form (92 Seiten) vermitteln.

Das Skriptum enthält zahlreiche visuelle Darstellungen, die die komplexen Inhalte in innovativer und anschaulicher Form vermitteln sollen, heißt es bei Verlag Manz. Es werden zunächst die Grundlagen und Inhalte des Jahresabschlusses erklärt sowie die Ermittlung und Zusammensetzung bewährter Kennzahlen der Jahresabschlussanalyse verdeutlicht.

Darauf aufbauend erfolge eine Veranschaulichung der Auswirkungen von Bilanzpolitik auf den Jahresabschluss sowie die daraus abgeleiteten Kennzahlenergebnisse.

Das Werk richtet sich insbesondere an Studierende, aber auch an Lehrende an Hochschulen und an berufsbildenden Einrichtungen und biete eine Basis, mit welcher die diffizilen Zusammenhänge, die teils umfangreichen Berechnungen und die vielschichtigen Aussagen des Themenspektrums der Bilanzanalyse und der Bilanzpolitik besser verdeutlicht, erkannt und erlernt werden sollen.

Die Autoren

Die beiden Autoren sind Steuerprofis bzw. Lehrbeauftragte mit Naheverhältnis zur Uni Salzburg: