Neuer Schönherr-Counsel, Verstärkung für Metzler und mehr

Wirtschaftskanzleien. Matthias Pressler wird Counsel bei Schönherr. Fabian Hanz geht bei Metzler & Partner an Bord. Neues gibt es auch bei Dentons und Freshfields.

Mit 1. Oktober 2020 wurde Matthias Pressler, seit 2015 Mitglied der Bank-, Finanz- und Kapitalmarktrechtpraxis von Schönherr, zum Counsel ernannt. Er ist Spezialist für Finanzmarktaufsichtsrecht in den Bereichen Transaktionen, Beratung zu aufsichtsrechtlichen Themenkomplexen sowie Verwaltungs(straf)verfahren.

Ein besonderer Beratungsschwerpunkt seien rechtliche Aspekte im Zusammenhang mit neuen Technologien im Finanzmarkt und FinTechs, etwa bei der Einführung neuer Open Banking-Geschäftsmodelle. „Es freut mich außerordentlich, dass wir aufstrebenden Talenten wie Matthias die richtigen Rahmenbedingungen bieten können“, wird Michael Lagler zitiert, Managing Partner von Schönherr.

Matthias Pressler war zuletzt an der Beratung hinsichtlich der regulatorischen Aspekte einer Risikokapitalinvestition der deutschen Volkswagen Bank Gruppe in das österreichische FinTech-Unternehmen Credi2 involviert. Zudem war er laut den Angaben an den regulatorischen Verfahren in Zusammenhang mit der milliardenschweren Übernahme der AXA Tochtergesellschaften in Tschechien, Polen und der Slowakei durch UNIQA oder an der Markteintrittsberatung für global tätige Zahlungsdienstleister und Plattformlösungen beteiligt.

Vor seiner Zeit bei Schönherr arbeitete Pressler als Senior Consultant bei Deloitte in Wien, wo er Unternehmen der Finanzbranche insbesondere in aufsichtsrechtlichen Fragen beriet. Er hat an der Universität Wien (Mag. iur.) und an der Wirtschaftsuniversität Wien (BSc in Betriebswirtschaft) studiert.

Regulatory-Anwalt Fabian Hanz neu bei Metzler & Partner

Die Linzer Wirtschaftskanzlei Metzler & Partner baut aus: Fabian Hanz (32), Spezialist für Prozessrecht und Öffentliches Wirtschaftsrecht, ergänze seit 1. Oktober 2020 das bisher dreiköpfige Anwaltsteam.

Für Metzler & Partner sei dies nach dem Eintritt des Gesellschafts- und Stiftungsrechts-Spezialisten Wolfgang Lackner die zweite Verstärkung auf Anwaltsebene in diesem Jahr. Mit Fabian Hanz begrüße man einen Experten im Prozessrecht sowie im Öffentlichen Wirtschaftsrecht. Er verstärke die Kernkompetenz der Prozessführung in Wirtschaftsangelegenheiten und bilde gemeinsam mit Matthäus Metzler das Regulatory-Praxisteam, so Michael und Matthäus Metzler, geschäftsführende Gesellschafter von Metzler & Partner, in einer Aussendung.

Dr. Fabian Hanz studierte Rechtswissenschaften an der JKU Linz und war danach Universitätsassistent am Institut für Verwaltungsrecht und Verwaltungslehre der JKU. 2014 promovierte er zum Dr. iur. 2017 wurde er zum Rechtsanwalt

angelobt.

Ex-Steuerchef der Commerzbank wird Of Counsel bei Dentons

Stefan Korten geht als Berater (Of Counsel) für nationales und internationales Unternehmensteuerrecht bei Wirtschaftskanzlei Dentons an Bord: Korten sei insbesondere bei Fragen der nationalen und internationalen Steuerlandschaft im regulierten Bankenumfeld kompetent, so Michael Graf, European Co-Head of Tax bei Dentons.

Stefan Korten leitete seit 2006 die Konzernsteuerabteilung der Commerzbank in Frankfurt. In dieser Position begleitete er u.a. den Erwerb und die darauffolgende Fusion der ehemaligen Dresdner Bank mit der Commerzbank. Von 2002 bis 2006 verantwortete er die globalen Steuerfunktionen der ehemaligen KarstadtQuelle, nachdem er zuvor bei einer Tochtergesellschaft der Deutschen Bank die steuerliche Leitung bei Immobilientransaktionen innehatte.

Bei Dentons werde Korten eng mit der europäischen Steuerpraxis um Michael Graf zusammenarbeiten. Er werde insbesondere zu steuerlichen Themen beraten, die in den kommenden Jahren wesentlichen Einfluss auf Banken und Finanzdienstleister haben werden. Hierzu gehören laut der Kanzlei vor allem Initiativen der OECD oder der Europäischen Union wie beispielsweise zu einer weltweiten Mindestbesteuerung oder der steuerlichen Behandlung der digitalen Wirtschaft.

Freshfields erhält ab 2021 erstmals eine Chefin

Mit Georgia Dawson erhält Kanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer erstmals eine Chefin: Die derzeitige Managing-Partnerin in Asien wurde von den Partnern laut den Angaben zur künftigen Senior Partnerin gewählt. Weiters wird Rick van Aerssen (Frankfurt) neu in das Führungsgremium der Kanzlei aufgenommen. An der Spitze von Freshfields stehen künftig neben Dawson und van Aerssen außerdem Alan Mason (Paris) und Rafique Bachour (Brüssel).

Das neue Team tritt sein Amt in keiner einfachen Zeit an: Im Gefolge des Cum-Ex-Skandals muss sich die Wirtschaftskanzlei vor allem in Deutschland mit ungewohnt heftiger Kritik auseinandersetzen. Freshfields ist auch in Wien mit einem größeren Büro vertreten.