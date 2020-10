Colliers-Chef Thomas Belina: „Immobilienmarkt nimmt Fahrt auf“

Interview. Die Covid-19-Krise dämpft noch den Markt für Business-, Retail- und Wohnimmobilien – aber hoffentlich nicht mehr lange, sagt Thomas Belina, Geschäftsführer von Colliers International.

Extrajournal.Net: Die Coronavirus-Krise hat sich auch auf die Immobilienmärkte ausgewirkt. Laut vielen Studien ist die Zahl der Transaktionen – seien es nun Immobilienverkäufe oder Vermietungen – deutlich zurückgegangen.

Thomas Belina: Auch im Immobilienbereich hat sich die Corona-Krise merkbar ausgewirkt, wobei sich einmal mehr gezeigt hat, dass diese Branche – verglichen mit anderen Bereichen – sehr stabil ist und die Situation bis dato relativ gut überstanden hat. Nach einem drastischen Einbruch der generellen Nachfrage in allen Bereichen (Investment, Retail, Office, Wohnen) ab Mitte März 2020 für einige Wochen, in denen wir auch mit diversen Absagen und Verschiebungen von Transaktionen, Anmietungen etc. konfrontiert waren, hat der Markt wieder sukzessive (…).

Lesen Sie jetzt das vollständige und aktualisierte Interview in unserem neuen eBook „Erfolg mit Immobilien“, zusammen mit Profi-Tipps und Checklisten für Immo-Investoren und Vermieter!