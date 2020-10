Markus Vesely Geschäftsführer bei A-Trust und weitere News

Management. Sales-Profi Markus Vesely wird Geschäftsführer beim Handy-Signatur-Anbieter A-Trust. Neues gibt es auch bei FACC. Und Österreichs Tourismusmanager wählen einen neuen Präsidenten.

Bei A-Trust wird zusätzlich zu Michael Butz und Erwin Fölhs ein dritter Geschäftsführer bestellt: Markus Vesely werde mit seiner Sales-Expertise an die Erfolge der vergangenen Jahre anknüpfen, heißt es. Ziel sei, A-Trust weiterhin als führenden Trust Service Provider Österreichs zu positionieren.

Das Unternehmen A-Trust, das u.a. Österreichs Handy-Signatur anbietet, ist auf hochsichere digitale Infrastruktur für Wirtschaft, öffentliche Hand und Privatpersonen spezialisiert.

Markus Vesely, ein studierter Wirtschafsakademiker (WU-Wien) war zuletzt Vertriebsleiter CEE bei Rohde & Schwarz und kommt damit aus der Sicherheitstechnik: Der deutsche Elektronikkonzern produziert elektronische Investitionsgüter für Industrie, Infrastrukturbetreiber, (Sicherheits-)Behörden und das Militär. Zur Angebotspalette gehört neben Meßtechnik auch Kryptotechnik (z.B. Hochsicherheits-Handys), Körperscanner an Flughäfen, Drohnen-Abwehr, sichere Cloud-Lösungen u.v.m.

Mathias Schattleitner wird Präsident der Tourismusmanager

Der Bundesverband Österreichischer Tourismusmanager (BÖTM) hat bei seiner Generalversammlung 2020 Mathias Schattleitner, Geschäftsführer der Tourismusregion Schladming-Dachstein, zum neuen Präsidenten gewählt. Das touristische Destinationsnetzwerk BÖTM hat laut eigenen Angaben derzeit 206 Mitglieder. In Zukunft will man sich verstärkt der Kooperation und der bundesländerübergreifenden Vernetzung im Tourismus widmen. Schattleitner folgt auf Josef Schirgi.

Bei der Generalversammlung in der Therme St. Martin in Frauenkirchen wurde Schattleitner zum neuen Präsidenten gewählt. Die Funktion des ersten Vizepräsidenten übernimmt Andreas Purt (Tourismus GmbH Mostviertel). Stefan Passrugger, Tourismusdirektor Wagrain-Kleinarl, wird zweiter Vizepräsident; Renate Ecker (Zell am See-Kaprun Tourismus) Finanzreferentin und Lisa Loferer (TVB Bad Gastein) Fortbildungsreferentin.

„Wir wollen voneinander lernen und gemeinsam neue Ideen entwickeln“, meint dazu der scheidende Präsident Schirgi. „Unsere Devise lautet Kooperation statt Konkurrenz.“ Sein Nachfolger Schattleitner: „Wir müssen uns stärker vernetzen, um für die kommenden Aufgaben als Destinationsmanagement-Organisationen (DMOs) gut gerüstet zu sein.“

Man brauche in Corona-Zeiten ein offizielles Sprachrohr für die Destinationsfragen in der Tourismuspolitik. Das BÖTM Top-Seminar 2020 in Frauenkirchen beschäftigte sich ebenfalls mit dem Thema „Tourismus in Österreich nach Corona – Krise oder Chance“. 70 Tourismusexperten, Zukunftsforscher und Vertreter des Bundesministeriums diskutierten zu diesem Thema von 7. – 9. Oktober, heißt es dazu – mit Antigen-Schnelltest vor Veranstaltungsbeginn für alle Teilnehmer.

Andreas Ockel als COO von FACC verlängert

Der Aufsichtsrat der FACC AG hat Andreas Ockel als Mitglied des Vorstandes und COO (Chief Operating Officer) für eine Periode von fünf Jahren wiederbestellt. „Andreas Ockel hat, seit seiner Bestellung in 2017, kontinuierlich zur Entwicklung des Konzerns, entsprechend seiner Ressortverantwortung, beigetragen“, wird Pang Zhen zitiert, Aufsichtsratsvorsitzender der FACC AG und Repräsentant des chinesischen Haupteigentümers Aviation Industry Corporation of China (AVIC): „Ich bin zufrieden, dass Andreas Ockel für weitere fünf Jahre zur Verfügung steht und die operativen Herausforderungen der kommenden Jahre annimmt.“

FACC mit Hauptsitz in Ried im Innkreis (OÖ) beliefert Flugzeughersteller wie Boeing und Airbus. Fast 99 Prozent der Produktion gehen in den Export, derzeit verläuft das Geschäft wegen der Covid-19-Krise in der Luftfahrt allerdings sehr gedämpft.