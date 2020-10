Neue Chefs für Bayer, Anadi Bank und Immo-Investorenverband

Management. Lieven Hentschel wird Geschäftsführer bei Bayer Austria. Die Anadi Bank holt Markus Gerstberger in den Vorstand. Und der Immo-Verband VII hat einen neuen Präsidenten.

Lieven Hentschel wird neuer Geschäftsführer bei Bayer Austria und verantwortlicher Senior Bayer Representative für die Region Südosteuropa. Zusätzlich leitet Hentschel seit 1. Juli 2020 die Division Pharmaceuticals in Österreich und folgte damit Ulrike Röder.

Hentschel ist seit 23 Jahren bei Bayer und war zuletzt als „Therapy Area Head Marketing Womens Health and Established Products“ in Berlin tätig. Er folgt Ute Bockstegers, die ihre Tätigkeit im Bayer Konzern beendet, heißt es.

Er startete seine Karriere in der Pharmabranche bei der Schering AG, später Bayer AG. Senior Positionen in verschiedenen Bereichen des Unternehmens führten den gebürtigen Deutschen über Osteuropa, Afrika und den Mittleren Osten wieder zurück in den deutschsprachigen Raum.

Anadi Bank holt neuen Vorstand

Markus Gerstberger wird per 1. November in den Vorstand der Austrian Anadi Bank berufen und soll dort die Bereiche Retail, Digital Banking & IT verantworten. COO Franz Reif hat per 30. September seine Vorstandstätigkeit beendet.

In den vergangenen acht Jahren hatte Gerstberger die Position des Director Consumer Business bei der Santander Bank Österreich inne. Dabei zeichnete er für die Digitalprojekte bei Santander und für die Optimierung des Multikanalvertriebs verantwortlich.

Vor seiner Funktion bei Santander bekleidete der gebürtige Deutsche Positionen bei der GE Money Bank Österreich sowie der Santander Consumer Bank AG in Deutschland.

VII wählt neuen Präsidenten

Louis Obrowsky, Geschäftsführer der LLB Immo, wird neuer Präsident des Verbandes der Institutionellen Immobilieninvestoren (VII). Er folgt dem bisherigen VII-Präsidenten Wolfgang Louzek nach, der sich nicht mehr zur Wahl stellt, aber Vizepräsident wird.

Als weitere Vizepräsidenten wurden Josef Praschinger bestätigt und Gernot Katzenberger, Geschäftsführer der Wegraz, neu gewählt. Dieter Johs ist als Vizepräsident ausgeschieden.