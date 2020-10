Auszeichnungen für Frequentis und Viterma

Awards. Frequentis-Gründer Hannes Bardach wurde mit dem Hermes-Preis ausgezeichnet und Viterma gewinnt den Franchise-Award des ÖFV.

Das Wirtschaftsministerium, Leitbetriebe Austria und die Tageszeitung Kurier haben Frequentis-Gründer Hannes Bardach als „Entrepreneur des Jahres“ mit dem Hauptpreis der diesjährigen Hermes-Awards ausgezeichnet. Die Laudatio hielt Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck.

„Hannes Bardach ist einer der Pioniere der Digitalisierung in Österreich. Ohne ihn wäre Österreich ärmer an Ideen und ärmer an technischer Kompetenz“, so Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck in ihrer Laudatio per Videobotschaft.

Neben dem „Entrepreneur des Jahres“ wurden in mehreren Kategorien die jeweiligen Gewinner gekürt. Die Hermes-Preisträger 2020 sind:

Kategorie Dienstleistung: Xing E-Recruiting GmbH, Kristina Knezevic (Country Manager Austria) & Jutta Perfal-Strilka (Geschäftsführerin)

Kategorie „Familien“: GrECo International AG – Friedrich Neubrand (CEO)

Kategorie „Frauen“: MediaShop GmbH – Katharina Schneider (Geschäftsführerin)

Kategorie „Handel“: Fussl Modestraße – Ernst Mayr (Geschäftsführer)

Kategorie „Industrie“: Rosenbauer International AG – Daniel Tomaschko (CTO)

Kategorie „International“: Single Use Support GmbH – Johannes Kirchmair & Thomas Wurm (Gründer)

Viterma gewinnt Franchise-Preis

Der Österreichische Franchise-Verband (ÖFV) hat Viterma mit dem diesjährigen Preis „Bestes Franchise-System 2020“ ausgezeichnet. Der Award wurde von Viterma-Geschäftsführer Marco Fitz entgegengenommen.

Die Gewinner der weiteren Kategorien: „Bester Franchise-Partner Newcomer 2020“ wurde Nina Pongratz mit dem Franchise-System Soluto. In der Kategorie „Bester Franchise-Partner 2020“ konnte Alexander Buelacher mit Ankerbrot den Sieg für sich entscheiden.

Der Preis als „Bestes Franchise-System Newcomer 2020“ wurde an Storebox verliehen und mit dem „Social Award“ wurde Sonnentor ausgezeichnet.