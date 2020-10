Die Videos zum 4. IoT-Fachkongress am 4.11.2020

Online-Event. Am 4.11.2020 widmet sich der 4. IoT-Fachkongress Schlüsseltechnologien wie AI und dem Spannungsfeld mit aktuellen Fragen wie dem Datenschutz.

Ob robotergesteuerte Prozessautomatisierung, autonomes Fahren, Vorhersagemodelle wie „Predictive Analytics“ oder Deep Learning – die Schlüsseltechnologien der Zukunft setzen alle auf Künstliche Intelligenz (KI), heißt es bei Veranstalter Austrian Standards.

Erfolgsfaktoren und aktuelle Themen in diesem Zusammenhang werden vom 4. IoT-Fachkongress von Austrian Standards am 4. November thematisiert. Heuer findet die Veranstaltung erstmals virtuell statt.

„AI for Good“ – Industrie 4.0

Laut dem aktuellen European Manufacturing Survey setzen derzeit bereits zwei Prozent der österreichischen Produktionsbetriebe Künstliche Intelligenz ein. Tendenz steigend, denn laut Umfrage soll sich der Wert in den nächsten drei Jahren vervierfachen, so Roland Sommer, Geschäftsführer der Plattform Industrie 4.0.

Sommer spricht in einem Vorab-Video zur Veranstaltung über „AI for GOOD – ein menschzentrierter Ansatz zur künstlichen Intelligenz“. Ob der Einsatz von KI erfolgreich ist, hängt zu einem großen Teil von Menschen ab, so Sommer.

Andreas Petersson, Managing Director, Capacity Blockchain Solutions referiert bei der Veranstaltung zum Thema „Corona, Tracing und die Sache mit der Privatsphäre …“.

Auftritt von Max Schrems

Als Abschlusskeynote der Veranstaltung spricht Max Schrems, Jurist und Datenschutzaktivist, zum Thema: „EU-US Datentransfers nach Privacy Shield?!“ Weitermachen wie bisher wird er den online versammelten Profis wohl nicht empfehlen, soviel ist schon absehbar.