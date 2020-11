Meistgelesen auf Extrajournal.Net: Die Artikel des Monats

Oktober-Bilanz. Artikel aus unterschiedlichsten Kategorien schafften es im Oktober 2020 unter die Top-Five der meistgelesenen Meldungen auf Extrajournal.Net.

Die Geschmäcker der Extrajournal.Net-Leser sind offenbar höchst unterschiedlich. Denn die Top-Artikel des Monats kommen praktisch aus allen Kategorien unseres Nachrichten-Portals. Nummer Eins ist dabei ein Beitrag, der diese Spitzenposition schon über mehrere Monate inne hat – und der sich angesichts des bevorstehenden neuerlichen Lockdows wieder höchster Aktualität erfreut: Vorsicht bei Kurzarbeit: Überstunden können strafbar sein erreichte auch im Oktober wieder fast 1500 Seitenaufrufe.

Auf Platz zwei reiht sich mir rund 1200 Visits ein Artikel aus der Rubrik Motor ein, die sich stets großer Beliebtheit erfreut. Vor allem dann, wenn es um E-Autos geht, werden die Motor-Artikel stets gerne gelesen. Dahinter folgt ein Beitrag aus der Kategorie Personalia. Auch diese stößt bei den Extrajournal.Net-Usern meist auf großes Interesse.

Rang vier konnte ein Artikel über das iPhone 12 erobern und Rang fünf ging an einen Immobilien-Beitrag, nämlich jenen über unser neues eBook „Erfolg mit Immobilien“, bei dem sich die Extrajournal.Net-Redaktion angeschaut hat, wieweit sich Investments in Immobilien auch in Krisenzeiten lohnen.

Das Ranking im Detail

1. Vorsicht bei Kurzarbeit: Überstunden können strafbar sein

2. Audi e-tron GT: Vorbestellung kostet 2.000 Euro

3. Neue Erste-Chefin: Gerda Holzinger-Burgstaller

4. Neues iPhone 12 wird zum Einstand günstiger

5. So finden Sie lohnende Immobilien in Zeiten der Krise