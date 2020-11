Linzer Büromarkt kommt in Schwung

Immobilien. Der Büromarkt in Linz wächst auch in Corona-Zeiten, so Immo-Berater CBRE: Die Nachfrage wächst, neue Projekte starten.

Österreichs Büromarkt wird in internationalen Analysen häufig auf den Standort Wien reduziert. Doch auch abseits der Hauptstadt – in Großstädten wie Linz und Graz – herrscht viel Dynamik, zeigt eine neue Marktstudie.

Bis 2025 wird demnach laut der Analyse des Immobilienspezialisten CBRE die bürobasierte Beschäftigung in Linz um rund 3,1 Prozent bzw. 3.000 Arbeitsplätze wachsen, in ganz Oberösterreich um 3,4% (Quelle: Oxford Economics). Damit einhergehend werde auch der Bedarf an Büroflächen in der oberösterreichischen Landeshauptstadt um rund 50.000m² steigen.

Gegenwärtig gibt es in den Linzer Kernbereichen bzw. Submärkten Innenstadt, Bahnhof, Donaulände sowie Urfahr einen Gesamtbestand von ca. 660.000 m² Büroflächen. Diese verteilen sich so:

Der größte Teil – rund 46% – befindet sich rund um den Linzer Bahnhof.

22% der Flächen sind auf die Linzer Innenstadt verteilt.

17% sind an der Donaulände angesiedelt.

15% der Linzer Büroflächen befinden sich – vom Stadtzentrum aus gesehen – jenseits der Donau, in Urfahr.

Neue Projekte vor Fertigstellung

„In Linz sind bereits einige Projekte in der Pipeline, die zur Deckung des wachsenden Bedarfs beitragen dürften“, so Michael Schlager vom Linzer Büro von CBRE.

Aktuell befinden sich einige Projekte in Linz in der Planungs- und Umsetzungsphase: Bereits 2022 soll die erste Bauphase des insgesamt rund 35.000 m² Nutzfläche umfassenden Projektes „Techbase“ südlich des Bulgariplatzes fertiggestellt werden.

Bis 2025 sollen weitere Projekte wie beispielsweise die Neugestaltung des ehemaligen Nestlé Areals in der Nähe des Hauptbahnhofes oder das Projekt „NeuBau3“ am Gelände der ehemaligen Tabakfabrik an der Donaulände folgen – beide Projekte verbinden die Themen Wohnen, Arbeit und Freizeit.

Spitzenmieten bei rund 14,50 €

Zurzeit beträgt die Spitzenmiete in Linz für neue und sehr gut gelegene Büros mit modernem Ausbaustandard rund 14,5 € pro Quadratmeter und Monat. Die Durchschnittsmiete liegt zwischen 9 und 12 € /m²/Monat, so Schlager.

Das wachsende Interesse an Büroimmobilien in Linz und auch Graz sei auch auf das limitierte Angebot in Wien zurückzuführen, meint Georg Fichtinger, Head of Investment Properties bei CBRE Österreich.

Neue Anforderungen an Büros

„Bei der Entwicklung von neuen Büroflächen spielen neue Arbeitsmodelle – und Bedingungen eine zentrale Rolle: flexible Büronutzungskonzepte und Acitivity-based Working nehmen in Zeiten von Homeoffice und hybridem Arbeiten eine zentrale Rolle ein und lassen Kollaborationsbereiche wichtiger werden. All dies wird bei neuen Projekten, die bereits in Linz entstehen, zu berücksichtigen sein“, ist Workplace Spezialist Julian Schrame, Head of Building Consultancy bei CBRE, überzeugt.