SeneCura kauft Therapiezentrum St. Veit mit Binder Grösswang

Healthcare. Binder Grösswang berät den Gesundheitsriesen SeneCura beim Erwerb des Therapiezentrums St. Veit/Glan.

Das von der Stadtgemeinde St. Veit an der Glan in Kärnten betriebene Therapiezentrum ist ein Ambulatorium für physikalische Medizin mit einer Kapazität von 46 Therapieplätzen und einem jährlichen Gesamtbehandlungsvolumen von etwa 92.000 Behandlungen.

Nun erwirbt die SeneCura Gruppe, beraten von Wirtschaftskanzlei Binder Grösswang, das Unternehmen. Das Signing und Closing der Transaktion erfolgte laut den Angaben am 28. Oktober 2020 in Form eines Share Deals.

Ein großer Player in Sachen Healthcare

SeneCura betreibt 85 Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen in Österreich, 19 in Tschechien, 3 in Slowenien sowie eine in Kroatien und ist damit einer der Marktführer im privaten Pflegebereich in der CEE-Region.

Seit April 2015 ist SeneCura selbst ein Teil der französischen Gruppe ORPEA, die sich auf Langzeitpflege, postakute Pflege und psychiatrische Versorgung spezialisiert hat: Mit einer Präsenz in 22 Ländern auf drei Kontinenten und einem Netzwerk von 1.014 Gesundheitseinrichtungen mit rund 104.000 Betten ist eine globale Dimension erreicht.

Das Beratungsteam

Das verantwortliche Binder Grösswang-Team umfasste Markus Uitz (Partner Real Estate / M&A) und Michael Delitz (Senior Associate Real Estate / M&A). An der Transaktion beteiligt waren weiters Angelika Pallwein-Prettner (Partnerin) und Manuel Müllner (Senior Associate, beide Arbeitsrecht).