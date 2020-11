Unis starten Ideenwettbewerb für neue Hochschul-App

Studierende. Am 12. und 13. November 2020 soll ein „Online Idea-Hackathon“ Ideen für eine neue Hochschul-App generieren: Sie soll als Studentenausweis, Türöffner u.a. dienen.

Im Zuge des vom Wissenschaftsministerium geförderten Projekts „Mobile First for Students“ wird unter dem Lead der WU Wien in Kooperation mit der Uni Graz und der veterinärmedizinischen Universität Wien im Rahmen der weltweiten Initiative DigiEduHack eine Hochschul-App entwickelt, die für alle Studierenden in Österreich im Studienalltag Verbesserungen bringen soll.

Die mobile Applikation soll zumindest drei Kernfunktionen beinhalten:

einen elektronischen Studentenausweis,

eine Türöffnungsfunktion mittels NFC-Technologie und

eine Chatbot-Funktion.

Darüber hinaus werden zusätzliche Ideen für weitere Funktionen der App beim Hackathon gesucht. Größtenteils sollen diese dann als Open-Source Lösung entwickelt werden, heißt es.

Der Hackathon wird von der WU gehostet und findet während des DigiEduHacks statt, der gleichzeitig auf der ganzen Welt veranstaltet wird und sich auf die Zukunft der Bildung im digitalen Zeitalter konzentriert. Die WU ist eine von 50 Bildungseinrichtungen aus 28 Ländern weltweit, die sich als Host beteiligen.

Teilnahme auch ohne Programmierkenntnisse

Um sich an der Challenge zu beteiligen, sind übrigens keine Programmierkenntnisse notwendig, so die WU Wien. Gefragt seien lediglich Ideen, die den Hochschul-Alltag verbessern könnten.

Während der Veranstaltung werden die Teilnehmer des WU-Hackathons von Mentoren unterstützt. Die Auswahl der Gewinner übernimmt eine Jury. Als Preisgeld winken bis zu 1.000 Euro. Die nationalen Finalisten matchen sich außerdem im globalen Wettbewerb, bei dem es dreimal 5.000 Euro zu gewinnen gibt.