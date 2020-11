Schagerl und Frenzl Partner bei Völkl und weitere Wechsel

Wien. Philipp Schagerl und Philipp Frenzl sind jetzt Partner bei Völkl Rechtsanwälte. Einen Neuzugang gibt es u.a. auch bei Sportanwältin Toth.

Die beiden neuen Völkl-Partner Philipp Schagerl und Philipp Frenzl waren zuletzt u.a. für die Kommunalkredit bzw. bei der Huber-Insolvenz tätig.

Konkret hat Schagerl gemeinsam mit Namenspartner Clemens Völkl die Kommunalkredit bei der Digitalisierung ihrer Finanzierungsplattformen beraten: „Kommunalkredit Invest“ ist auf Privatanleger ausgerichtet, „Kommunalkredit Direkt“ dagegen auf das traditionelle Stammgeschäft der Spezialbank, nämlich Kapitalanlagen und Finanzierungen im öffentlichen Sektor. Frenzl wiederum war beratend u.a. im Rahmen des Insolvenzverfahrens der Huber-Gruppe tätig. Letztere ist nach der Annahme des Sanierungsplanvorschlags durch die Gläubigerversammlung im Sommer inzwischen auf neuem Kurs.

Die Laufbahnen

Philipp Schagerl kam 2018 zu Völkl Rechtsanwälte. Er berate in den Bereichen Bank- und Finanzmarktrecht, Finanzierungen, Gesellschafts- und Unternehmensrecht, M&Am, Start-ups, Immobilien u.a. Zuvor war er u.a. bei Weber & Co und Brandl & Talos Rechtsanwälte tätig, sowie bei zwei österreichischen Kreditinstituten im Bereich Bank-, Kapitalmarktrecht und Finanzierungen. Philipp Schagerl, LL.B., LL.M. hat an der Wirtschaftsuniversität Wien und an der Aarhus University in Dänemark Wirtschaftsrecht und Betriebswirtschaftslehre studiert. Er ist Fachautor und Fachvortragender u.a. in Kooperation mit Niederösterreichs Gründeragentur riz up oder dem Europäischen Verbraucherverband BEUC sowie an der WU Wien. Er wird künftig auch in der Sprechstelle Amstetten für die Klienten der Kanzlei zur Verfügung stehen.

Philipp Frenzl, seit 2012 bei Völkl, berät in den Bereichen Bank- und Bankaufsichtsrecht, Bau- und Immobilienrecht, Collaborative Law, Gesellschaftsrecht und Corporate Governance, Start-ups, Sportrecht, Wirtschaftsstrafrecht u.a. Mag. Philipp Frenzl studierte in Wien, war zeitgleich Berufsfußballspieler (u.a. bei SK Rapid Wien, Wiener Sportklub, First Vienna Football Club 1894), mehrfacher Jugend- und U-21 Nationalteamspieler (sowie Vize-Europameister mit dem Jugendnationalteam). Danach war er in verschiedenen Wirtschaftskanzleien tätig.

Seit 2020 ist Philipp Partner bei Völkl Rechtsanwälte. Zusätzlich schloss er die „Collaborative Law“- Ausbildung ab und war bis zum Jahr 2019 Mitglied im Aufsichtsrat eines Start-up-Unternehmens, der goood network Holding AG. Er ist Fachvortragender an der TU Wien und am Wirtschaftsförderungsinstitut der Wirtschaftskammer Österreich, Fachautor von Fachpublikationen, Fachreferent im Bereich Arbeitsrecht und Gründer der Sportberatungs-Plattform gooodsports.at. Er werde künftig auch in Klagenfurt und Umgebung beratend zu Verfügung stehen (Sprechstelle in Moosburg).

Neuzugang bei Sportanwältin Christina Toth

Sebastian Reifeltshammer ist neuer Rechtsanwaltsanwärter in der unter anderem auf Sportrecht spezialisierten Anwaltskanzlei von Christina Toth: Reifeltshammer hat an der Wirtschaftsuniversität Wien Wirtschaftsrecht (Master of Laws, LL.M) studiert und bringe Erfahrung im Bereich Immobilien- und Vertragsrecht mit.

Durch seine persönliche und familiär stark geprägte Leidenschaft für den Sport (insbesondere zum Fußball) passe Reifeltshammer gut zur Kanzlei: Bereits im Rahmen seiner Diplomarbeit beschäftigte er sich mit sportrechtlichen Themenstellungen („Einseitige Optionen in Arbeitsverträgen von Mannschaftssportlern“) und hat dabei einen Rechtsvergleich mit Deutschland und der Schweiz gezogen. Bei Toth ist er u.a. für Immobilienrecht verantwortlich sowie Ansprechpartner für gesellschafts- und allgemein zivilrechtliche Fragen.

Christian Thaler mit eigener Kanzlei

Anwalt Christian Thaler (46) hat eine auf streitiges Gesellschaftsrecht sowie Insolvenz und Restrukturierung spezialisierte Kanzlei in Wien eröffnet, wie Fachmagazin Juve meldet.

Thaler war zuvor zwei Jahre Equity-Partner bei der Wiener Kanzlei Schindler. Mittelfristig soll die neue Kanzlei um voraussichtlich zwei Partner und ein entsprechendes Team von Konzipienten wachsen, heißt es dazu.