FT-Ranking: Platz 32 für Executive MBA der WU Wien

Studium. Der Global Executive MBA der WU Executive Academy rückt im internationalen Executive MBA-Ranking der Financial Times (FT) um 16 Plätze nach oben.

Das Global Executive MBA-Programm der WU Executive Academy rückte im diesjährigen Executive MBA-Ranking der Financial Times (FT) um 16 Plätze nach oben und belegt jetzt mit Platz 32 das beste Ergebnis seit seiner erstmaligen Teilnahme am FT Ranking im Jahr 2008.

Im EU-Ranking belegt das Global Executive MBA-Programm der WU Executive Academy Platz 11. Im DACH-Raum erzielt es den zweiten Platz nach Kellogg/WHU Beisheim. Die fünf weltbesten Executive MBAs sind laut dem FT-Ranking übrigens:

Kellogg/HKUST Business School Ceibs HEC Paris Trium: HEC Paris/LSE/NYU: Stern Tsinghua University/Insead

„Das diesjährige Ergebnis ist in doppelter Hinsicht ein wirklich großer Erfolg: Für uns als WU Executive Academy, weil wir mit der besten jemals erzielten Platzierung bereits zum dritten Mal in Folge zu den Top-50 MBA Programmen weltweit gehören. Aber viel wichtiger ist es, sich zu überlegen, was das Ergebnis für unsere Teilnehmer und Alumni bedeutet: Sie können sich sicher sein, dass der Global Executive MBA stellvertretend für die gesamte WU Executive Academy ein großartiges Karriere-Umfeld bietet, das ihnen erlaubt, beruflich zu wachsen und sich persönlich weiterzuentwickeln“, so Barbara Stöttinger, Dekanin der WU Executive Academy.

WU punktet bei Karriere-Kategorien

Auch in diesem Jahr setzte sich das Ranking wieder aus insgesamt 16 Kategorien zusammen, die die Qualität des Programms und die Karriereentwicklung der Absolventen beleuchteten.

Gerade was das Thema Karriere anbelangt, konnte sich der Global Executive MBA der WU Executive Academy deutlich steigern: Das Durchschnittsgehalt der Absolventen stieg mit 207.000 US-Dollar gegenüber dem Vorjahr um 15%. Der durchschnittliche Gehaltszuwachs durch den MBA-Abschluss hat sich mit 64% gegenüber 33% fast verdoppelt, heißt es.