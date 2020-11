Neuer Toyota Prius lädt mit eigenem Solardach auf

Kraft der Sonne. Der neue Toyota Prius Plug-in Hybrid kommt mit Photovoltaik-Dach: Bis zu 1.000 km jährlich fährt er mit selbst erzeugtem Strom.

Toyota bietet den Prius Plug-in Hybrid künftig optional mit einem großflächigen Solardach an. Das Dach hat eine Nennleistung von rund 180 Watt. Damit erhöht sich die elektrische Reichweite des Hybridfahrzeuges, das auch an der Steckdose zu laden ist, laut Hersteller um bis zu fünf Kilometer pro Tag.

In acht Tagen lädt das Solardach somit die Hochvolt-Batterie des Fahrzeugs auf etwa 80 Prozent des Ladevolumens auf. Diese Energie reicht für rund 40 Kilometer rein elektrisches Fahren. Rechnet man daher mit ungefähr 200 Sonnentagen pro Jahr, summiert sich die Leistung des Plug-in Hybrids mit Solardach auf rund 1.000 Kilometer, die jährlich kostenlos und CO2-neutral zurückgelegt werden.

Weniger Treibstoff

Parkt der Wagen in der Sonne, speichert vorübergehend ein Akku die Energie. Dieser Akku speist anschließend über eine sogenannte Pumpspannung die Antriebsbatterie.

Während der Fahrt hingegen lade das Solarsystem die 12V-Batterie des Fahrzeuges, um das Bordnetz, die Beleuchtung, die Klimaanlage und andere elektrische Versorger zu entlasten. Dadurch sinkt der Treibstoffverbrauch. Zudem steigt der Wirkungsgrad des Hybridsystems um etwa drei Prozent, so Toyota.

Bequemeres Fahren

Bereits bei der vorherigen Generation bot Toyota das Solardach optional beim Plug-in Hybrid an. Dort liefern die Solarzellen Energie für die Lüfter des Klimasystems. Damit senkt die Solarenergie bei Hitze bereits vor Fahrtantritt für eine angenehmere Innenraumtemperatur.

Das Prinzip will Toyota nun weiter ausbauen und neben dem Dach auch weitere Autoteile wie Motorhaube und Heckklappe mit Solarzellen ausrüsten. Toyota bietet das Solardach für die neue Generation des Prius Plug-in Hybrid um etwa 3000 € an. Der Grundpreis des Autos liegt in Österreich bei 40.250 Euro.