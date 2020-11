Beförderungen bei Freshfields, PHH und weiteren Kanzleien

Wien / Berlin. Freshfields ernennt Franz Nikolaus Tengg zum Principal Associate. Veronika Böhm berät künftig Finanzdienstleister bei PHH. Und weitere Beförderungen.

Wirtschaftskanzlei Freshfields hat mit 1. November 2020 in Deutschland und Österreich 20 Anwälte zu Principal Associates ernannt. Darunter ist mit Franz Nikolaus Tengg auch ein Anwalt aus dem Wiener Büro. Tengg ist auf Bank- und Finanzrecht spezialisiert und berate Mandanten speziell bei Finanzierungstransaktionen, einschließlich Akquisitionsfinanzierungen, Immobilienfinanzierungen und Projektfinanzierungen, sowie Restrukturierungen.

Tengg ist seit 2013 bei Freshfields Bruckhaus Deringer tätig und Mitglied der Praxisgruppe Global Transactions (GT). Konrad Gröller, Office Managing Partner am Standort Wien, wird zitiert: „Wir freuen uns sehr über die Ernennung von Franz Nikolaus Tengg zum Principal Associate. Er verfügt neben seiner fachlichen Expertise auch über herausragendes kommerzielles Know-how im internationalen Umfeld und erfährt hierfür bei unseren Mandanten eine hohe Anerkennung.“

Veronika Böhm ist neu bei PHH

Veronika Böhm (31) soll den Kompetenzbereich Banking Supervision and Financial Markets Regulation bei der Wiener Wirtschaftskanzlei PHH ausbauen. Die Rechtsanwältin mit ihrem Schwerpunkt in Bank- und Finanz- und Kapitalmarktrecht ist neu im Team um Lukas Röper.

Böhm habe sich in den letzten neun Jahren in internationalen Wirtschaftskanzleien auf Banken-, Versicherungs- und Wertpapieraufsichtsrecht sowie Zahlungsdienste-, Fonds- und Kapitalmarktrecht spezialisiert. Zu ihren Beratungsschwerpunkten gehören Finanzdienstleistungsaufsichtsrecht und nationale sowie grenzüberschreitende Corporate und M&A Transaktionen von Finanzdienstleistern.

Dass sie neben Deutsch fließend Englisch und Bulgarisch spricht, ist ebenfalls ein Asset im internationalen M&A Geschäft, so die neue Kanzlei. „Bei PHH Rechtsanwälte kann ich mein Know-how und meine Erfahrung in der Beratung von Finanzdienstleistern einbringen“, wird Böhm zitiert.

Claus Zimmermann wechselt zu Noerr nach Brüssel

Die Kanzlei Noerr verstärkt das Beratungsangebot im Außenwirtschaftsrecht mit Claus Zimmermann: Zum 1. Dezember wechselt er von der US-Kanzlei Sidley Austin als Associated Partner in das Brüsseler Noerr-Büro.

Zimmermann berate Großunternehmen und Regierungen im EU-Außenwirtschafts- und Regulierungsrecht sowie im WTO-Recht. Er verfügt über eine langjährige Erfahrung als Prozessvertreter in komplexen Verfahren vor der WTO, dem Europäischen Gerichtshof sowie den nationalen Gerichten.

„Speziell seine herausragende Expertise zu Fragen betreffend Handelshemmnisse und handelspolitische Schutzmaßnahmen, im EU-Embargorecht sowie im Bereich Trade Litigation passt perfekt in unser Beratungsportfolio, gerade auch im Hinblick auf das Ende der Brexit-Übergangsphase“, so Bärbel Sachs, die von Berlin aus den Bereich Außenwirtschaftsrecht leitet. Der neue Associated Partner werde eng mit dem Berliner Außenwirtschaftsteam zusammenarbeiten und sei darüber hinaus erster Ansprechpartner im Brüsseler Büro für außenwirtschafts- und europarechtliche Regulierungsfragen sowie streitige Verfahren.