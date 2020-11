Reigen neuer Partner bei großen deutschen Wirtschaftskanzleien

Berlin / Frankfurt / München. Die großen Sozietäten Gleiss Lutz, Hegeler Mueller, Noerr, White & Case u.a. ernennen mit Jahresanfang 2021 zahlreiche neue Partner. Finanzrecht sowie M&A stehen dabei hoch im Kurs.

Hengeler Mueller ernennt zum 1.1.2021 Katharina Hesse (Düsseldorf), Daniel Illhardt und Elisabeth Kreuzer (beide München) zu Partnern. Gleichzeitig werden Caspar Haarmann (Düsseldorf), Johannes Honzen (Frankfurt), Jakub Lorys (München), Matthias Rothkopf (Düsseldorf) und Marvin Vesper-Gräske (Berlin) Counsel der Sozietät.

Die beiden Co-Managing Partner von Hengeler Mueller, Georg Frowein und Rainer Krause, in einem Statement: „Wir freuen uns sehr, die Ernennung zweier neuer Partnerinnen und eines Partners sowie von fünf Counsel bekannt geben zu dürfen. Sie alle haben nicht nur durch Einsatz und fachliche Qualität in der Beratung unserer Mandanten beeindruckt, sondern uns auch mit ihrer Persönlichkeit und Teamgeist überzeugt.“

Die Fachgebiete der Beförderten:

Katharina Hesse berate Unternehmen, Private Equity-Fonds und andere Finanzinvestoren vorwiegend bei M&A-Projekten mit regulatorischen Fragestellungen. Sie war u.a. am Börsengang von Hensoldt sowie am Verkauf der Beteiligungen der EnBW AG und RheinEnergie AG an MVV Energie beteiligt.

Daniel Illhardt berät Unternehmen und Investoren, insbesondere zu gesellschafts-, konzern- und kapitalmarktrechtlichen Themen. Er hat u.a. die Deutsche Börse beim Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an ISS, Siemens beim Verkauf von Flender an Carlyle und bei der Abspaltung des Energiegeschäfts sowie Axel Springer bei der strategischen Partnerschaft mit KKR beraten.

Elisabeth Kreuzer berät bei Unternehmenstransaktionen, einschließlich Carve-outs und Co-Investments, sowie im Gesellschaftsrecht. Zu ihren jüngeren Mandaten gehören die Beratung von Lovisa beim Erwerb des Einzelhandelsgeschäfts von beeline sowie von Waterland beim Erwerb von vier IT- und Cloud-Spezialisten.

Caspar Haarmann berät Unternehmen und Investoren im Kapitalmarktrecht sowie im Gesellschaftsrecht, bei Umstrukturierungen und M&A-Transaktionen. Die Börsengänge von Knaus Tabbert und Hensoldt gehören zu aktuellen Mandaten.

Johannes Honzen berät Unternehmen sowie Private Equity- und andere Finanzinvestoren bei M&A-Transaktionen und Joint Ventures mit besonderem Branchenfokus auf die Immobilienwirtschaft sowie im Gesellschaftsrecht. Zuletzt habe er u.a. Blackstone beim Erwerb eines Logistikimmobilienportfolios von Castlelake und Melcombe und Cara Investment beim Verkauf des BHF-Hochhauses in Frankfurt begleitet.

Jakub Lorys vertritt Unternehmen, Private Equity-Fonds, Venture Capital-Fonds und andere Finanzinvestoren in M&A-Transaktionen. Ferner berät er Unternehmen und Investoren im Kapitalmarktrecht, zu gesellschaftsrechtlichen Fragen und bei Kapitalmarkttransaktionen. (Mandate: Verkauf eines Mehrheitsanteils an thinkproject durch TA Associates an EQT; Verkauf von Flender an Carlyle durch Siemens).

Matthias Rothkopf berate in allen Bereichen des Kartellrechts und des Gewerblichen Rechtsschutzes. Schwerpunkte seiner Tätigkeit liegen in der kartellrechtlichen Beratung technologieorientierter Unternehmen sowie im Lizenzvertrags- und Lizenzkartellrecht (Mandate: Verteidigung von MAN gegen Kartellschadensersatzansprüche u.a.).

Marvin Vesper-Gräske berät im Gesellschaftsrecht, bei Umstrukturierungen und M&A-Transaktionen. Ferner berät er zu kapitalmarktrechtlichen Fragen und Finanzierungsstrukturen (Mandate: Beratung der Peter Möhrle Holding bei ihrem Beteiligungserwerb an der bc sowie KKR beim Erwerb der Tele München Gruppe, von i&u TV sowie Wiedemann & Berg Film).

Zwei neue Partner und fünf Counsel bei Gleiss Lutz

Die deutsche Wirtschaftskanzlei Gleiss Lutz ernennt zum 1.1.2021 zwei neue Partner und fünf neue Counsel. Damit setze die Kanzlei ihre strategische Ausrichtung auf die Beratung von komplexen Schnittstellen-Themen fort. Partner werden konkret:

Marcus Reischl (Gesellschaftsrecht/Compliance, Frankfurt)

Luidger Röckrath (Dispute Resolution, München)

Als Counsel ernannt werden:

Melanie Barwich (Gesellschaftsrecht, Frankfurt)

Timo Bühler (Bank- und Finanzrecht/Regulatory, Frankfurt)

Konrad H.J. Discher (M&A/Real Estate, Frankfurt)

Johannes Culmann (Gesellschaftsrecht, Stuttgart)

Eva Koch (Öffentliches Recht, Düsseldorf)

Man freue sich auf die weitere Zusammenarbeit, so Michael Arnold und Alexander Schwarz, die Co-Managing Partner von Gleiss Lutz: Hohes Engagement, juristische Exzellenz und interdisziplinäres Denken zeichne die Beförderten aus.

Die Kanzlei baue dabei konkret den Bereich Advisory mit Marcus Reischl als neuem Partner, den beiden Gesellschaftsrechtlern Melanie Barwich und Johannes Culmann sowie der Öffentlich-Rechtlerin Eva Koch als Counsel aus.

Im Bereich Regulatory & Litigation werde mit Luidger Röckrath ein Experte für Prozessführung und Schiedsverfahren im Münchner Büro zum Partner. Und der Bereich Transactions werde mit den beiden Counsel Timo Bühler und Konrad H.J. Discher ausgebaut.

39 Ernennungen bei White & Case

White & Case hat weltweit 24 Anwältinnen und Anwälte zu Counseln und 15 zu Local Partnern ernannt. Die neuen Karrierestufen werden zum 1.1.2021 wirksam, teilt die Kanzlei mit. „Diese 39 Ernennungen in 22 Büros und neun globalen Praxisgruppen zeigen deutlich, wie global und divers White & Case aufgestellt ist“, so White & Case Chairman Hugh Verrier.

Zusätzlich zu den internen Ernennungen habe die Kanzlei im Jahr 2020 weltweit sechs Counsel und zehn Local PartnerInnen eingestellt. In Deutschland werden neun Anwälte befördert:

Kathrin Ahting (Public Law, Berlin)

Peter Becker (Capital Markets, Frankfurt)

Gordon Garz (Financial Restructuring & Insolvency, Berlin)

Carsten Lösing (Capital Markets, Frankfurt)

Ellen Meyer-Sommer (Financial Restructuring & Insolvency, Hamburg)

Daniel Rogits (Capital Markets, Frankfurt)

Mathis Rust (Antitrust, Düsseldorf)

Hugo Schwarz Leite (Mergers & Acquisitions, Frankfurt)

Thilo-Maximilian Wienke (Antitrust, Düsseldorf)

Latham & Watkins ernennt Partner in Deutschland

Latham & Watkins ernennt zum 1.1.2021 zwei neue Partner und vier neue Counsel in Deutschland. Weltweit sind es laut den Angaben insgesamt je 33 Rechtsanwälte, die in die Partnerschaft aufgenommen bzw. zum Counsel befördert werden. Man stelle damit einmal mehr unter Beweis, wie nachhaltig die Kanzlei in die Förderung ihrer besten Talente investiere, wird Burc Hesse zitiert, Managing Partner Latham & Watkins in Deutschland.

In die Partnerschaft gewählte Anwälte:

Jan Christoph Höft (Litigation & Trial Department, Düsseldorf)

David Rath (Kapitalmarktrecht, Frankfurt)

Zum Counsel ernannte Anwältinnen und Anwälte: