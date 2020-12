Wolf Theiss berät VIG bei Aegon-Deal

Takeover. Österreichs Versicherungsmulti VIG übernimmt große Teile des Geschäfts von Aegon um 830 Millionen Euro. Wolf Theiss sowie Allen & Overy beraten.

Wolf Theiss hat konkret die Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) in allen rechtlichen und regulatorischen Aspekten der Akquisition des Versicherungsgeschäfts der Aegon in Ungarn, Polen, Rumänien und der Türkei beraten, wie die Kanzlei mitteilt.

Die VIG werde künftig die Schadens- und Lebensversicherungsgesellschaften sowie Pensionskassen, Vermögensverwaltungs- und Dienstleistungsunternehmen der Aegon in diesen Ländern übernehmen, die das bestehende Portfolio der VIG ergänzen. Der Kaufpreis beläuft sich auf 830 Millionen Euro.

Statement und Transaktion

„Wir freuen uns, die VIG bei dieser länderübergreifenden Akquisition unterstützt zu haben und dabei auf die Stärke und Expertise eines multidisziplinären Teams zu bauen, zu dem unsere Wolf Theiss-Kollegen in Warschau, Budapest, Bukarest und Wien sowie Nauta Dutilh in den Niederlanden und Paksoy in der Türkei gehören“, erklärt Horst Ebhardt, Partner, Corporate und M&A bei Wolf Theiss.

Die Transaktion wurde am 29. November 2020 begangen. Sie stelle eine der größten Transaktionen in der Finanzindustrie in Mitteleuropa des Jahres dar und unterliegt den üblichen regulatorischen und wettbewerbsrechtlichen Zustimmungen. Abgeschlossen werde die Transaktion vorraussichtlich in der zweiten Hälfte 2021.

Mit der Übernahme dieser Unternehmen baue die VIG ihre führende Position auf dem mittel- und osteuropäischen Markt weiter aus und reiht sich vorne ein auf dem ungarischen Versicherungsmarkt. Darüber hinaus verstärkt die VIG ihr Pensionskassengeschäft in dieser Region und wird erstmals auch in der Türkei als Anbieter von Lebensversicherung vertreten sein.

Die Beratungsteams

Unter der Federführung von Horst Ebhardt (Partner, Corporate/M&A), waren im Wolf Theiss Team weiters vertreten:

Wien: Markus Bruckmüller (Partner, Corporate/M&A), Hartwig Kienast (Partner, Corporate/M&A), Robert Wagner (Partner, Competition & Antitrust), Rahim Rastegar (Associate, Corporate/M&A), Christine Siegl (Counsel, Financial Regulatory), Christopher Jünger (Associate, Corporate/M&A), Christoph Raab (Associate, Competition und Antitrust).

Markus Bruckmüller (Partner, Corporate/M&A), Hartwig Kienast (Partner, Corporate/M&A), Robert Wagner (Partner, Competition & Antitrust), Rahim Rastegar (Associate, Corporate/M&A), Christine Siegl (Counsel, Financial Regulatory), Christopher Jünger (Associate, Corporate/M&A), Christoph Raab (Associate, Competition und Antitrust). Budapest: Janos Toth (Partner, Corporate/M&A), Melinda Pelikan (Counsel, Financial Regulatory), Mark Chiovini (Senior Associate, Corporate/M&A), Barnabas Buzasi (Counsel, Data Privacy), Marietta Molnar (Senior Associate, Employment), Zoltan Bodog und Peter Ihasz (Associates, Corporate/M&A), Laszlo Lovas und Andras Mozsolits (Associates, Financial Regulatory), und Bela Madarasz (Associate, LDR).

Janos Toth (Partner, Corporate/M&A), Melinda Pelikan (Counsel, Financial Regulatory), Mark Chiovini (Senior Associate, Corporate/M&A), Barnabas Buzasi (Counsel, Data Privacy), Marietta Molnar (Senior Associate, Employment), Zoltan Bodog und Peter Ihasz (Associates, Corporate/M&A), Laszlo Lovas und Andras Mozsolits (Associates, Financial Regulatory), und Bela Madarasz (Associate, LDR). Warschau: Jacek Michalski (Partner, Corporate/M&A), Maciej Olszewski (Counsel, Corporate and M&A), Joanna Wajdzik (Senior Associate, Corporate/M&A), Agnieszka Nowak-Blaszczak (Senior Associate, Corporate- Employment), Iwona Huryn (Senior Associate, Real Estate), Michal Kulig (Senior Associate, Banking), Jakub Pietrasik (Senior Associate, Corporate), Klaudia Dabrowska (Associate, Banking), Michal Koperski (Associate, Corporate), Monika Gaczkowska (Associate, Corporate) undAnna Nowodworska (Associate, Corporate).

Jacek Michalski (Partner, Corporate/M&A), Maciej Olszewski (Counsel, Corporate and M&A), Joanna Wajdzik (Senior Associate, Corporate/M&A), Agnieszka Nowak-Blaszczak (Senior Associate, Corporate- Employment), Iwona Huryn (Senior Associate, Real Estate), Michal Kulig (Senior Associate, Banking), Jakub Pietrasik (Senior Associate, Corporate), Klaudia Dabrowska (Associate, Banking), Michal Koperski (Associate, Corporate), Monika Gaczkowska (Associate, Corporate) undAnna Nowodworska (Associate, Corporate). Bukarest: Ileana Glodeanu (Partner, Corporate/M&A), Anca Jurcovan (Partner, Competition und Antitrust), Adelina Iftime-Blagean (Counsel, Corporate/M&A, Regulatory und Employment), Mircea Ciocirlea (Counsel, Corporate/M&A), Andreea Stan, (Senior Associate, Employment), Cornelia Postelnicu (Associate, Corporate/M&A), Adina Aurel (Senior Associate, Corporate/Regulatory), Flaviu Nanu (Counsel, Real Estate), Iulia Cumparatu (Associate, Corporate/M&A), Nina Lazar (Associate, Data Protection und Compliance), Andreea Tudorache (Associate, Banking & Finance), Andrei Salageanu (Associate, Real Estate) und Ramona Enache (Associate, Employment).

Bei Nauta Dutilh Amsterdam waren tätig: Jaap Stoop (Partner, Corporate and M&A), Joost Kloosterman (Counsel, Corporate and M&A), Eva van Rooijen (Associate, Corporate and M&A),,Sanne Mesu (Associate/Candidate Civil Law Notary, M&A/Corporate), Larissa Silverentand (Partner, Regulatory), Roderick Watson (Counsel, Regulatory), Pieternel Verhoeven-van den Brink (Partner, Tax) and Erik Poorthuis (Senior Associate, Insurance).

Bei Paksoy Istanbul haben beraten: Togan Turan (Partner, Corporate and M&A), Nazli Bezirci (Counsel, Corporate and M&A), Asli Eryilmaz (Associate, Corporate and M&A).

Aegon wurde von Katinka Middelkoop & Samuel Garcia-Nelen von Allen & Overy Holland beraten.