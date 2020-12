Dagmar Koch wird Chefin von Coface Österreich

Management. Mit 1. Dezember 2020 hat Ex-Erste Bank-Managerin Dagmar Koch die Leitung des Kreditversicherers Coface Österreich übernommen.

Als Country Managerin verantwortet Koch damit ab sofort das Österreich-Geschäft des internationalen Kreditversicherers Coface und steht an der Spitze eines 100-köpfigen Teams.

Der Lebenslauf

Die studierte Juristin Dagmar Koch, 1973 in Graz geboren, begann ihre Berufslaufbahn in der Finanzbranche bei der Volksbank in Oberösterreich. Danach wechselte sie in die Raiffeisen-Gruppe nach Wien. In der Raiffeisen Bank International AG arbeitete sie im Credit Office und Produktmanagement. Dort entwickelte sie ein Portfolio-Rating-Modell, konzipierte den Top-Down-Forderungsankauf und wurde mit der Gründung der Raiffeisen Factor Bank beauftragt, bevor sie die Gruppenverantwortung für Factoring übernahm, heißt es weiter.

Nach elf Jahren bei Raiffeisen wechselte Koch zur Unicredit FactorBank AG, wo sie den Großkundenvertrieb sowie die Unternehmensstrategie verantwortete. Seit 2017 war sie in der Erste Group als Head of Department International Supply Chain Finance bei der Intermarket Bank AG tätig.

Die neue Aufgabe

Ihren neuen Job bei Coface will Koch unter das Motto „schneller, näher und persönlicher“ stellen, wie es heißt: Dazu brauche es eine umfassende Digitalisierungsstrategie und eine agile Herangehensweise. „In dieser Krise sind wir besonders gefordert, noch enger an der Seite unserer Kunden zu stehen, Lieferketten abzusichern und schnelle Lösungen zu entwickeln. Jetzt, wo alle ein Stück mehr Sicherheit brauchen als sonst, bewährt sich das globale Coface-Netzwerk ganz besonders. Aus Risiken müssen wieder Chancen werden. Ich sehe es als unsere Kernaufgabe, Unternehmen auf diesem Weg zu unterstützen“, wird Koch zitiert.

Die gesamte Coface-Gruppe hat derzeit rund 4.250 Mitarbeiter in 100 Ländern und erzielte zuletzt einen Jahresumsatz von 1,481 Mrd. Euro.