Real Estate-Geschäft: Dorda berät DLH, Görg hilft CA Immo

Immobilien. Logistik-Developer DLH baut in Schwechat aus, beraten von Kanzlei Dorda. Und die CA Immo verkauft in Deutschland mit Görg.

Das Real Estate-Team von Dorda unterstützte DLH Real Estate Austria im November 2020 bei zwei Logistikprojekten in der Region Flughafen Wien-Schwechat: Beim Verkauf eines 65.000 m² Teils des „Industrial Campus Vienna East“ an Deka Immobilien, sowie beim Ankauf einer Fläche von 30.000 m² als Startschuss für eine weitere Logistikentwicklung.

Stefan Artner, Partner und Leiter der Immobilienpraxisgruppe von Dorda, und Anwältin Marie‑Luise Pugl berieten dabei ihren Kunden Deutsche Logistik Holding (DLH), unterstützt von Rechtsanwaltsanwärter Markus Buchleitner.

Das Projekt „Industrial Campus Vienna East“ soll nach seiner Fertigstellung durch DLH über 120.000 m² umfassen und damit der größte Logistikcampus Österreichs werden. Ziel von Deka Immobilien sei, sämtliche Liegenschaften des Campus zu erwerben. Die nun verkaufte Fläche „BETA“ werde im 3. Quartal 2021 fertiggestellt und mit dem Gütesiegel Gold durch die DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) zertifiziert sein.

CA Immo verkauft in Deutschland mit Görg

Die börsenotierte österreichische CA Immo hat den Verkauf eines rund 10.000 m² großen, nicht zum Kerngeschäft gehörenden Entwicklungsgrundstücks in Dortmund an die Tecklenburg Development GmbH notariell beurkundet. Das endgültige Closing soll laut den Angaben im ersten Quartal 2021 erfolgen.

Der Verkauf wurde mit einem Aufschlag von rund 1.100 % auf den Buchwert des 3. Quartals realisiert, so die CA Immo. Die Erlöse aus dem Verkauf sollen laut Christof Altendorfer, Head of Investment Management Germany, in die Investment-Pipeline von Bestandsimmobilien und Entwicklungsprojekten fließen. Bei dem Verkauf waren für die CA Immo das Unternehmen Colliers International und die Kanzlei Görg Rechtsanwälte beratend tätig.

A propos Wirtschaftskanzlei Görg: Die deutsche Sozietät hat zuletzt auch die Deutsche Rentenversicherung bei der Anmietung von rund 14.000 m² Bürofläche im TechnoCampus in Berlin-Spandau beraten (Federführung: Sergio Bińkowski). Die neuen Büroräume am Siemensdamm 62 sollen 2021 bezogen werden.

Der heutige TechnoCampus wurde in den 20er und 30er Jahren als Teil der Siemensstadt erbaut und umfasst insgesamt rund 40.000 m². Derzeit werde das denkmalgeschützte Klinkergebäude um 20.000 m² Neubaufläche erweitert. Eigentümer ist ein Joint Venture aus AXA Investment Managers – Real Assets und der Caleus Gruppe.