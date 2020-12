Neue Deals bei Wolf Theiss, Gleiss Lutz und CMS

Wirtschaftskanzleien. CMS begleitet A1 bei der Übernahme des Alcatel-Lucent Telefonie-Geschäfts von NTT Austria. Auch bei Wolf Theiss und Gleiss Lutz gibt es Neues.

Mit dem Erwerb des Alcatel-Lucent Voice Business, dem klassischen Telefonie-Geschäft des Technologiedienstleisters NTT, runde die A1 Telekom Austria AG das Produktportfolio für Business Kunden ab, heißt es dazu.

„Wir freuen uns sehr, dass wir diese Transaktion rechtlich in allen Belangen begleiten dürfen, stellt sie doch eine Win-Win-Situation für beide Seiten dar“, so Wirtschaftsanwalt Alexander Rakosi, Lead-Partner bei CMS: „So kann unsere Mandantin A1 das eigene ICT Business stärken, während sich NTT zukünftig voll und ganz auf ihre Kernbereiche konzentrieren kann.“

Das Alcatel-Lucent Voice Business richte sich weiterhin an Unternehmenskunden jeder Größe, von Kleinunternehmen über Hotels, Behörden und Spitäler bis hin zu Großkonzernen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Erlangung der erforderlichen wettbewerbsrechtlichen/regulatorischen Genehmigungen. Die operative Übernahme des Geschäftsbereichs durch A1 ist für Anfang 2021 geplant.

A1 und NTT werden laut den Angaben darüber hinaus auch zukünftig eng zusammenarbeiten. NTT in Österreich ist sogenannter First Partner von A1 für das internationale Geschäft. Das Hauptaugenmerk von NTT gelte nun verstärkt Technologielösungen wie Intelligent Workplace und Intelligent Infrastructure- und Security-Services.

Das Beratungsteam

Neben CMS Partner Alexander Rakosi zählt auch Rechtsanwalt Mario Maier zum Corporate/M&A-Kernteam. Zusätzlich beraten im Bereich Wettbewerbs- und Kartellrecht CMS Partner Dieter Zandler, Associate Vanessa Horacek wie auch Raško Radovanović (Partner CMS Belgrad) und Anja Tasic (Rechtsanwältin CMS Belgrad) in Bezug auf Serbien und Nordmazedonien. Jens Winter (Partner CMS Wien) berät zum Fachbereich Arbeitsrecht. Marco Selenic (Associate Corporate/M&A) unterstützt in Bezug auf Aspekte des Investitionskontrollverfahrens. Signing Support erfolgte durch Rechtsanwältin Marie-Christine Lidl und die beiden Associates Anna Hiegelsperger und Thomas Liegl.

Wolf Theiss berät INNIO Jenbacher bei ECI-Deal

Wirtschaftskanzlei Wolf Theiss hat das Tiroler Unternehmen INNIO Jenbacher bei dem Kauf der ECI-Distribution GmbH und PowerUp GmbH beraten. Das Signing hat am 3.11.2020 stattgefunden.

Sarah Wared (Federführung/Corporate/M&A), Kurt Retter, Georg Knafl (beide Regulatory), Martina Hiebl, Clemens Pretscher (beide Corporate/M&A), Claudia Brewi (Litigation) und Paulina Pomorski (IP/IT) haben die INNIO Jenbacher im Hinblick auf die Legal Due Diligence, Transaktionsvereinbarungen und die regulatorischen Aspekte der Transaktion beraten.

INNIO ist ein führender Lösungsanbieter von Gasmotoren, Energieanlagen, einer digitalen Plattform sowie ergänzender Dienstleistungen im Bereich Energieerzeugung und Gasverdichtung nahe am Verbraucher.

Gleiss Lutz begleitet Gelita bei Gelatine-Übernahme

Ein Gleiss Lutz-Team hat die GELITA AG beim Erwerb von 65 Prozent der

Anteile des türkischen Gelatine-Herstellers SelJel beraten. Die übrigen

35 Prozent der Anteile verbleiben bei der Gründerfamilie, heißt es weiter.

SelJel ist mit ca. 6.500 Tonnen an Speise-, Pharma- und technischer

Gelatine der größte türkische Hersteller und beliefert neben dem

nationalen Markt auch internationale Kunden. Die Akquisition sei Teil der Wachstumsstrategie von GELITA, um die steigende Nachfrage nach insbesondere

Gelatine vom Rind mit Halal-Status zu bedienen.

Die GELITA Gruppe stelle als Weltmarktführer in 23 Werken auf allen

Kontinenten Kollagenproteine her. Die Konzernverwaltung befindet sich in Eberbach, Deutschland. 2019 hat die Firmengruppe mit 2.500 Mitarbeitern weltweit 749 Millionen Euro umgesetzt.

Das Beratungsteam von Gleiss Lutz für GELITA stand unter der Federführung von Partner Rainer Loges. Zu den Aspekten des türkischen Rechts beriet die Kanzlei Cerrahoglu.