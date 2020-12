Nicht verpassen: „Online: Praxistag Compliance für den Mittelstand“!

Das Einhalten von Gesetzen, Richtlinien und freiwilligen Regeln von Unternehmen wird unter dem Begriff „Compliance“ zusammengefasst. Auch KMU müssen sich intensiv mit dem Thema befassen. Eine gute Möglichkeit bietet der „Online: Praxistag Compliance für den Mittelstand“ von Austrian Standards im Jänner.

Warum dürfen klein- und mittelständische Unternehmen Compliance nicht auf die leichte Schulter nehmen? Wie können sie ihr Compliance-Management erfolgreich implementieren? Und welche Standards und Richtlinien gelten für KMU aktuell? Beim „Online: Praxistag Compliance für den Mittelstand“ bekommen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger Antworten auf diese und viele weitere Fragen.

Am 20. Jänner 2021 werden Fachreferenten und Expertinnen zusammen mit den Teilnehmenden und in spannenden Berichten aus der Praxis alle relevanten Compliance-Themen behandeln.

Compliance ist „wichtiger Schutzschild für KMU“

Organisiert wird die Online-Veranstaltung von Austrian Standards. Mag. Roman Sartor, Geschäftsführer und Gründer von rosa elefant OG, wird als Moderator durch die Veranstaltung führen und weiß als Compliance-Profi und Unternehmer: „Compliance ist aus Unternehmen, unabhängig von deren Größe, mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Die Stärkung der Unternehmenskultur, die praktische Umsetzung von Compliance-Maßnahmen und die unternehmensangepasste Sensibilisierung ergeben einen wichtigen Schutzschild für KMU. Ich sehe Compliance als das Marketing des Rechts! Der Praxistag ist eine in Österreich einzigartige Veranstaltung für KMU – er ermöglicht Wissensaustausch und Vernetzung mit versierten Experten aus der Praxis, maßgeschneidert für KMU.“

2021 bringt viele neue Regeln – Praxistag Compliance informiert

Dr. Peter Jonas, Director Certification von Austrian Standards, ergänzt: „Das Jahr 2021 bringt für das Thema Compliance wichtige Neuerungen. Im 2. Quartal 2021 ist mit der Veröffentlichung der Internationalen Norm ISO 37301 ‚Compliance Management Systeme‘ zu rechnen. Diese bietet den Unternehmen eine global anerkannte Basis für die Einrichtung und Zertifizierung eines umfassenden Compliance-Managementsystems. Weiters tritt mit 2021 die EU-Richtlinie zum Schutz von Hinweisgebern (,Whistleblower‘) in Kraft. Auch hier leistet die Normung mit der neuen ISO 37002 einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung von Hinweisgebersystemen in einem Unternehmen.“

Die Whistleblower-Richtlinie sieht für Unternehmen mit mehr als 49 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unter anderem die Implementierung eines internen Meldesystems vor. „Nicht zuletzt dadurch werden sich auch KMU verstärkt mit dem Thema Compliance auseinanderzusetzen haben. Der Praxistag Compliance für den Mittelstand bietet nicht nur einen guten Überblick, sondern vor allem einen guten Einstieg in das Thema“, ist Mag. Martin Eckel, LL.M., sicher. Eckel ist CEE Head of Compliance sowie CEE-Head of Competition, EU & Trade bei Taylor Wessing und Lead-Auditor für Compliance-Management-Systeme. Er wird gemeinsam mit Roman Sartor den Praxistag moderieren und neben zahlreichen weiteren Compliance-Profis aus erster Hand berichten.

Online-Praxistag: Compliance für den Mittelstand

20. Jänner 2021

Online

