TU Graz startet neues Cybersecurity-Zentrum

Lamarr Security Research. SGS und die TU Graz eröffnen ein neues Forschungszentrum für Informationssicherheit. Die Forschungsergebnisse sollen allgemein zugänglich gemacht werden.

Mit Lamarr Security Research eröffnen SGS und die TU Graz ein gemeinnütziges Forschungszentrum mit Fokus auf Informationssicherheit. Das neue Forschungsumfeld steht laut Angaben für Partner und Sponsoren offen.

“Wir arbeiten an der gesamten Bandbreite, von der Transistorebene bis hinauf zu komplexen Cloud-Anwendungen, um die Sicherheit und den Schutz der Privatsphäre in Systemen effizienter, höchst benutzerfreundlich und überprüfbar zu machen“, so Stefan Mangard, Professor für Sichere Systeme an der TU Graz und Mitglied des Managementteams von Lamarr Security Research.

Die Basisförderung für das neue Forschungszentrum kommt von SGS. Zusätzlich ist das Managementteam von Lamarr Security Research auf der Suche nach weiteren interessierten und gleich gesinnten Partnersponsoren: „Sie bekommen den frühestmöglichen Zugang zu den Forschungsergebnissen und zu hochkarätigen Testumgebungen für Cybersecurity-Fragen”, so Martin Schaffer, Geschäftsführer für Sichere Produkte & Systeme bei SGS.

Im Geiste von Hedy Lamarr

Lamarr Security Research ist nach der in Österreich geborenen Hollywoodschauspielerin Hedy Lamarr benannt, die auch Erfinderin und eine der Pionierinnen im Bereich sichere Systeme war: Sie hielt ein Patent für ein Frequenzsprungsystem, das noch heute im Bereich von Bluetooth und WLAN Anwendung findet.