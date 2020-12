Wechsel bei Porsche Holding Salzburg, EIOPA, Generali

Management. Johann Lechner steigt bei der Porsche Holding Salzburg auf. Die europäische Versicherungsaufsicht und die Generali Versicherung melden ebenfalls Beförderungen.

Mit 1.1.2021 kommt es in der Porsche Holding Salzburg zu einer Neuausrichtung der Geschäftsbereiche und zu einer personellen Veränderung innerhalb der Geschäftsführung.

Der Einzelhandel, der bisher in zwei Geschäftsbereiche strukturiert war, wird laut Angaben zusammengeführt und zukünftig von Rainer Schroll verantwortet. Der Großhandel, die Porsche Bank und der Personalbereich bleiben unverändert unter der Leitung von Hans Peter Schützinger.

Zudem wird ein eigenständiger Finanzbereich geschaffen, den Johann Lechner in Zukunft verantworten wird. Lechner, seit 2002 in der Porsche Holding Salzburg tätig, rückt damit in die Geschäftsführung auf. Neben den Finanzagenden fällt die Porsche Informatik sowie die Porsche Immobiliengesellschaft in seinen Verantwortungsbereich.

Vor seinem Eintritt bei der Porsche Holding Salzburg war Lechner von 1996 bis 2002 bei Ernst & Young in Salzburg und London tätig. Johannes Sieberer, der seit 2012 in der Geschäftsführung tätig war, scheidet laut den Angaben auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen aus.

FMA-Bereichsleiter von der EIOPA wiedergewählt

Peter Braumüller, Bereichsleiter für Versicherungs- und Pensionskassenaufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA), ist als stellvertretender Vorsitzender der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) wiedergewählt worden.

Braumüller wird damit diese Funktion für weitere vier Jahre innehaben. EIOPA ist die für Versicherungen und betriebliche Altersversorgung zuständige europäische Aufsichtsbehörde mit Sitz in Frankfurt.

Wechsel bei der Generali Versicherung

An der Spitze der Generali Regionaldirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland wird ein Generationswechsel vollzogen. Otto Wurzinger gehe nach 46 Jahren in der Generali Versicherung mit Jahresende in den Ruhestand.

Seine Nachfolge tritt per 1. Jänner 2021 Reinhard Pohn an, bisher Regionaldirektor für Oberösterreich und Salzburg. Letzere Position wird Alexander Henk übernehmen.

Reinhard Pohn kam 1992 zur Generali in Oberösterreich, wo er mehrere Positionen im Vertrieb durchlief. 2013 wurde er zum Leiter der Region Oberösterreich und Salzburg bestellt. Alexander Henk startete seine Karriere bei der Generali 1996 als Kundenbetreuer. Seit 2014 verantwortet er die Leitung des Exklusiv-Vertriebs in Oberösterreich.