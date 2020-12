Neue Emissionen bei Binder Grösswang und mehr

Corporate Bonds. Binder Grösswang berät Lenzing bei einer 500 Mio. Euro schweren Hybridanleihe. Neues gibt es auch bei Wolf Theiss, Hengeler u.a.

Wirtschaftskanzlei Binder Grösswang beriet die Lenzing AG bei der Emission einer Hybridanleihe – einer nachrangigen, unbesicherten Anleihe – mit einem Emissionsvolumen von EUR 500 Mio. Die Anleihe werde aufgrund ihrer strukturellen Merkmale zu 100 Prozent nach IFRS als Eigenkapital bilanziert, hat eine unbegrenzte Laufzeit und war mehrfach überzeichnet. Die Stückelung der Hybridanleihe liegt bei EUR 100.000.

Der Abschluss der Transaktion stärke die Bilanz und sei ein weiterer Schritt zur Diversifizierung der Finanzierungsstruktur, so Thomas Obendrauf, Finanzvorstand der Lenzing AG. „Wir freuen uns, dass wir die Lenzing AG bei ihrer ersten Hybridanleihe am Kapitalmarkt beraten und unterstützen durften“, so Florian Khol, Partner für Kapitalmarktrecht bei Binder Grösswang. Im Beratungsteam waren auch Partner Tibor Fabian und Rechtsanwalt Philipp Tagwerker (alle Kapitalmarktrecht) sowie Partner Christian Wimpissinger und Rechtsanwaltsanwärterin Anna-Maria Anderwald (Steuerrecht).

Als globale Koordinatoren und Strukturierungsberater agierten BNP Paribas und Morgan Stanley, als Konsortialführer fungierten BNP Paribas und UniCredit. Auf Seiten der Banken berieten Linklaters (Frankfurt) und Wolf Theiss Rechtsanwälte.

Hengeler Mueller berät DZ Bank zu neuem Green Bond

Die deutsche DZ Bank AG hat einen weiteren Green Bond über 250 Mio. EUR begeben. Die Senior Non-Preferred-Anleihe hat eine Laufzeit von 7 Jahren und ist Teil des laufenden Anleiheemissionsprogramms, heißt es bei der beratenden Wirtschaftskanzlei Hengeler Mueller.

Der Green Bond basiert auf den Green Bond-Prinzipien der ICMA, sein Emissionserlös werde einem Finanzierungspool für Onshore-Windkraftprojekte in Kanada und den USA zugeordnet. Beratend tätig war bei Hengeler Mueller Partner Hendrik Haag (Kapitalmarktrecht, Frankfurt). Haag hatte die DZ Bank bereits bei der Begebung ihrer grünen Debüt-Anleihe im Jahr 2018 beraten.

White & Case berät Banken bei Debut-Anleihe von Clearstream

White & Case hat den Global Coordinator HSBC Bank zusammen mit dem „Active Bookrunner“ Commerzbank AG sowie dem „Passive Bookrunner“ DZ Bank AG bei der erstmaligen Anleiheemission der Clearstream Banking AG mit einem Gesamtnennbetrag von 350 Mio. Euro beraten.

Die Schuldverschreibungen haben laut den Angaben eine Laufzeit von fünf Jahren und einen fixen Kupon von 0,000 Prozent. Die Anleihe wurde im Euro MTF der Luxemburger Börse zum Handel zugelassen.

Das White & Case Team bestand aus Partner Karsten Wöckener (Federführung, Capital Markets, Frankfurt), Local Partnerin Cristina Freudenberger (Capital Markets, Frankfurt) und den Associates Peter Becker, Florian Fraunhofer und Philipp Kronenbitter (alle Capital Markets, Frankfurt).