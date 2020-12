Billigstes E-Auto: Dacia Spring kommt zuerst per Carsharing

Stromer-Offensive. Die Renault Gruppe schickt den extrem günstig konzipierten Dacia Spring ab März 2021 ins Rennen: Gestartet wird über den Autoverleih.

Renault will damit die Partnerschaft im Bereich Elektromobilität mit dem französischen Autovermieter und Supermarktbetreiber E.Leclerc verstärken, wie es heißt: Ab 1. März 2021 bieten die mehr als fünfhundert E.Leclerc-Vermietungen exklusiv für Frankreich den neuen Dacia Spring Electric an.

Damit vereinbaren die Partner 10 Jahre nach einer ersten Zusammenarbeit rund um den Renault ZOE einen weiteren wichtigen Meilenstein in Richtung Elektromobilität, heißt es weiter. Insgesamt wurden von E.Leclerc 3.000 Dacia Spring Electric und 1.000 elektrische Renault ZOE bestellt.

Die Schlacht der 100.000 Ladepunkte

Bereits seit 2010 arbeiten E.Leclerc und die Renault Gruppe an einem Programm zum Ausbau der Elektromobilität. Als Unterzeichner der vom französischen Verkehrsministerium geförderten Charta „100.000 Ladepunkte“ hatte E.Leclerc im Oktober 2019 versprochen, seine elektrische Vermiet-Flotte bis 2025 auf bis zu 10.000 Fahrzeuge zu erweitern.

Mit dem Dacia Spring Electric bietet künftig auch die zu Renault gehörende Marke Dacia einen Stromer an: Der Dacia Spring Electric soll fortan das günstigste Elektro-Stadtauto auf dem europäischen Markt sein und biete erschwingliche Elektromobilität im attraktiven Look, so E-Auto-Pionier Renault. Die unabhängigen Autotests in der Fachpresse verwenden für den Dacia Spring Electric allerdings eher Begriffe wie „robust“ denn „formschön“ – aber bei einem Start im Verleih muss das kein Nachteil sein. Renault/Dacia selbst nennt es „zuverlässige Technik“.

Leistung und Preis

Von der Fahrleistung her ist der Dacia Spring Electric als klares Stadtauto konzipiert, dass sich auch für kleinere Lieferaufgaben eignet. Der Elektromotor mit 33 kW Leistung, die Batteriekapazität von 26,8 kWh sowie Gleich- und Wechselstromladen bis 30 kW ermöglichen mit dem Fünftürer Reichweiten laut WLTP-Testzyklus von bis zu 225 Kilometern, nach City-Zyklus bis zu 295 Kilometer.

Private Käufer werden ihn in Österreich voraussichtlich ab September 2021 erhalten. Dacia hat jetzt die „Anmeldung zum Exklusivprogramm“ gestartet, die voerst aber nur eine Probefahrt per Gewinnspiel verspricht. Der Preis, so heißt es, werde jedenfalls „schockierend günstig“ sein. Was das in € bedeutet, hat die Renault-Gruppe noch immer nicht enthüllt, doch Fachmedien erwarten einen Österreich-Preis ab 15.000 bis 17.000 Euro.