Beförderungen bei UniCredit Leasing und Wiener Börse

Management. Christoph Nagel wird neuer Chef der UniCredit Leasing Austria und Christoph Boschan wird als CEO der Wiener Börse verlängert.

Christoph Nagel, Head of Corporate Development der UniCredit Bank Austria, wurde zusätzlich zu seiner bisherigen Funktion zum neuen CEO der UniCredit Leasing Austria ernannt.

Nagel begann seine Karriere bei McKinsey in Hamburg und kam danach 2007 zur UniCredit. Nach Stationen in der UniCredit Management Consultancy in München und Wien, folgten Engagements als Business Manager der UniCredit Bank Austria im Privat- und Geschäftskundenbereich und schließlich als Leiter des Bereichs Corporate Development.

Außerdem verstärkt Erich Schramek das Vorstands-Team der UniCredit Leasing Austria als neuer Vertriebsvorstand. Schramek war zuvor Vorstandsmitglied der FactorBank, ebenfalls als Chief Sales Officer. Der Wiener ist 1978 in die Creditanstalt eingetreten und hatte vor seiner Vorstandstätigkeit in der FactorBank mehrere Leitungsfunktionen im Salesbereich im Privat- und Firmenkundenbereich.

Neuer Vertriebsvorstand bei der FactorBank wird Thomas Strahlhofer, der damit Erich Schramek nachfolgt. Strahlhofer war zuletzt Head of Trade Finance Sales Austria sowie Head of GTB FI Sales Austria in der UniCredit Bank Austria. Er begann seine Karriere 2011 in der UniCredit Bank Austria und hat seither mehrere Stationen im Bereich Global Transaction Banking in Wien und bei UniCredit in Mailand durchlaufen.

Wiener Börse verlängert CEO Boschan

Der Aufsichtsrat der Wiener Börse AG hat die Bestellung von Christoph Boschan zum Vorstandsvorsitzenden um eine weitere Periode von fünf Jahren verlängert.

Der gebürtige Deutsche, der über Stationen in Berlin, London und Stuttgart nach Wien kam, ist seit September 2016 im Management der Börsengruppe, die auch die Prager Börse umfasst.

Der Vorstand der Muttergesellschaft Wiener Börse AG setzt sich damit in den kommenden Jahren weiterhin aus CEO Christoph Boschan und CFO Petr Koblic zusammen.