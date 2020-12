Tourismus-Profis werden Branchenberater

Consulting. Neun Touristiker, Berater und Unternehmer starten eine neue Strategieberatung für Tourismus. Das Argument ist Konzern-Erfahrung.

Unter dem Namen BrightPlaces haben sich neun Tourismus-Profis zusammengetan um professionelle Beratung für die Tourismusbranche anzubieten. Bei BrightPlaces drehe sich alles um den Wandel von Tourismus und Mobilität im Alpenraum. Die Gründungspartner starten zum Dezember 2020 in Innsbruck, Salzburg und Starnberg.

„BrightPlaces ist angetreten, um Veränderungen einzuleiten und end-to-end zu begleiten“, so Managing Partner Peter Bodendörfer. Das Beratungsteam wolle aber nicht nur ein Strategiekonzept oder eine Vision entwickeln, sondern auch einen deutlich schwierigeren Part übernehmen, nämlich „die Veränderung der Organisation dahin, dass sie selbst in der neuen Situation zurechtkommt und die Strategie alleine weiterführen kann“, so Bodendörfer.

Von Marketing bis Digitalisierung

Das Beratungsteam von BrightPlaces besteht laut den Angaben zum Start aus: