Banken-Deals bei Schönherr, Luther, Hogan und mehr

Anwälte für Banken. Schönherr berät UBS beim Verkauf der Vermögensverwaltung an LGT. Luther hilft bei neuen deutschen Mittelstandshilfen, und weitere Deals.

Schönherr hat die UBS Europe SE beim Verkauf ihres inländischen Vermögensverwaltungsgeschäfts in Österreich an die LGT Bank AG beraten. Das Signing, welches noch unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher Genehmigungen steht, fand laut den Angaben am 16. Dezember 2020 statt. UBS und LGT erwarten den Abschluss der Transaktion im dritten Quartal 2021.

LGT steht im Besitz des Fürstenhauses von Liechtenstein und ist eine der größten Private Banking- und Asset Management-Gruppen der Welt. Das Schönherr-Team wurde von Sascha Hödl (Partner, Corporate/M&A) und Clemens Gaugusch (Rechtsanwalt, Corporate/M&A) geleitet. Sie wurden von Gabriel Ebner (Associate, Corporate/M&A), Teresa Waidmann (Rechtsanwältin, Arbeitsrecht) und Marco Thorbauer (Rechtsanwalt, Steuerrecht) unterstützt.

Matthias Pressler (Counsel, Banking/Finance) beriet zu den bankaufsichtsrechtlichen Aspekten der Transaktion, Franz Urlesberger (Partner) und Johannes Frank (Rechtsanwalt) zu wettbewerbsrechtlichen Fragen.

Metzler verkauft Fondsgesellschaft mit CMS

Wirtschaftskanzlei CMS berät das deutsche Bankhaus Metzler beim Verkauf der irischen Fondsverwaltungsgesellschaft Metzler Ireland Limited (MIL) an die Universal-Investment-Gruppe. Die Übernahme sei Teil der Internationalisierungsstrategie der Universal-Investment-Gruppe. Mit der Transaktion starte die Gruppe den Markteintritt in Irland und den schnellen Ausbau ihres Plattformangebots.

Über den Kaufpreis haben die beteiligten Parteien Stillschweigen vereinbart. Der Abschluss der Transaktion unterliege noch dem Vorbehalt der irischen Finanzaufsicht. Das Closing wird für das Frühjahr 2021 erwartet. Ein Team um die beiden CMS Lead Partner Hendrik Hirsch und Tobias Grau hat das Bankhaus Metzler bei der Transaktion beraten.

Freshfields berät HCOB bei Veräußerung eines Kreditportfolios

Freshfields hat die Hamburg Commercial Bank AG (HCOB) bei der Veräußerung eines Kreditportfolios mit einem Volumen von rund 700 Millionen Euro an die UniCredit Bank AG beraten. Freshfields oblag die Strukturierung der Transaktion und die umfassende Begleitung der HCOB in den Verhandlungen mit UniCredit, heißt es weiter.

Mit dieser Transaktion setze die HCOB ihre mehrjährige Transformation zu einer kleineren, operativ effizienten Geschäftsbank mit reduzierter Bilanzsumme und risikogewichteten Aktiva fort. Die Transaktion steht noch unter aufschiebenden Bedingungen und soll voraussichtlich im ersten Quartal 2021 vollzogen werden.

Das Freshfields-Team umfasste Patrick Cichy, Alexander Glos (beide Federführung), Nicholas Lütgerath, Frauke Thole (alle Corporate), Michael Josenhans (Finance), Andreas von Bonin (Wettbewerbsrecht), Alexander Schwahn (Tax), Maximilian Kind, Christoph Herig, Johannes Schiele, Xinyi Qiu, Sven Bolay (alle Corporate), Vanessa Steiner, Alexander Ruschkowski (beide Finance), Jan Hobus (Tax) sowie Merit Olthoff (Wettbewerbsrecht).

Hogan Lovells berät Norddeutsche Landesbank bei Hypo-Verschmelzung

Unter der Leitung ihres Frankfurter Partners Tim Oliver Brandi berät die internationale Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells die Norddeutsche Landesbank – Girozentrale (Nord/LB) und die Deutsche Hypothekenbank bei der Verschmelzung und Vollintegration der Deutsche Hypo in die Nord/LB.

Die Trägersammlung der Nord/LB und die Hauptversammlung der Deutsche Hypo haben im Rahmen ihrer jeweiligen Sitzungen am 14. Dezember 2020 entschieden, dass die Deutsche Hypo vollständig in die Nord/LB integriert werden soll. Die Integration der Hypo werde im Wege der Verschmelzung auf Grundlage von § 16 Abs. 1 Nr. 2 des Nord/LB-Staatsvertrags erfolgen. Der Vollzug der Verschmelzung soll voraussichtlich zum 30. Juni 2021 durch Eintragung in die Handelsregister stattfinden.

Hogan Lovells berät die Nord/LB und die Deutsche Hypo im Rahmen dieses Verschmelzungs- und Integrationsprozesses als gemeinsamer rechtlicher Transaktionsberater.

Luther begleitet ersten Antrag auf WSF-Garantien für Anleihen von Mittelständlern

Die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft hat nach eigenen Angaben die Einreichung eines ersten Antrags für das neue Standardprodukt des Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) „Garantien für Anleihen“ für einen deutschen Mittelständler rechtlich begleitet. Tätig war Luther-Partner Ingo Wegerich (Capital Markets, Banking & Finance).

Beantragt wurde konkret eine 90-prozentige Garantie des WSF für eine Anleihe im Volumen von bis zu EUR 28 Mio. Die Mittel sollen insbesondere in das Working Capital zur Finanzierung der derzeit anlaufenden Aufträge fließen.

Die betroffene Firmengruppe, die 2019 einen Umsatz von rund 100 Mio. Euro erwirtschaftete, habe durch die Corona-Pandemie vorübergehend mit rückläufigen Umsätzen und Ergebnissen zu kämpfen. Luther hat gemeinsam mit der BankM AG die Einreichung des Antrags begleitet.

Der im März gestartete WSF ist ein EUR 600 Mrd. umfassendes Hilfsprogramm der Bundesrepublik Deutschland in der Corona-Krise. Der WSF diene der Stabilisierung von Unternehmen der Realwirtschaft. Es soll Unternehmen dabei unterstützen, Liquiditätsengpässe zu überwinden und die Rahmenbedingungen für eine Stärkung der Kapitalbasis von Unternehmen zu schaffen.

Waren anfangs nur Garantien für Anleihen im Rahmen einer individuellen Strukturierung mit einem Volumen von mehr als EUR 100 Mio. vorgesehen, hat der WSF sein Instrumentarium Ende Oktober um Anleihegarantien ab EUR 5 Mio. erweitert. Hier habe sich insbesondere der Interessenverband kapitalmarktorientierter kleiner und mittlerer Unternehmen eingebracht, dessen Präsident übrigens Luther-Partner Ingo Wegerich ist.