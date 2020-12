Kanzlei-Gründungen, Präsidenten-Wiederwahl und mehr

Anwälte. Alexander T. Scheuwimmer wurde als Präsident des Juristenverbands wiedergewählt. SCWP-Partnerin Alice Meissner gründet mit Bernhard Passin eine Wirtschaftsrechtsboutique, und weitere News.

Alice Meissner, zuletzt Partnerin bei SCWP Schindhelm, gründet mit Prozessrechtler Bernhard Passin von Skribe eine eigene Anwaltskanzlei: MP Attorneys, die Meissner & Passin Rechtsanwalts GmbH. Die Boutique soll sich neben Gesellschaftsrecht auf Arbitration und Litigation fokussieren und zum Jahresbeginn 2021 in der Wiener Himmelpfortgasse starten. Für den asiatischen Rechtsmarkt ist eine Zusammenarbeit mit dem Prozessfinanzierer Nivalion AG geplant.

„Namhafte chinesische Konzerne sind bereits seit Jahren in Österreich und Deutschland aktiv. Neben der gesellschaftsrechtlichen Beratung von Unternehmenskäufen hat die Begleitung von Schiedsverfahren für asiatische Mandanten daher an Bedeutung gewonnen – auch Wiens Bekanntheitsgrad als Schiedsort nahm in Asien deutlich zu“, so Meissner. Sie begleitete bereits etliche Schiedsverfahren, betreute die China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC) bei der Gründung einer Subkommission in Wien und kann chinesische Mandanten wie Aihai Minerals Europe anführen. Zuvor war sie u.a. bei der Wirtschaftskanzlei SCWP Schindhelm, Wolf Theiss und Freshfields.

Gründungspartner Bernhard Passin verfüge über mehr als zehn Jahre Erfahrung, inklusive mehrerer Verfahren vor dem EuGH sowie dem OGH. „Spätestens im Gerichtssaal trennt sich die Spreu vom Weizen und ein Mandant ist in der Regel sehr dankbar von einem erfahrenen Prozessrechtler durch ein stürmisches Zivilverfahren geführt zu werden“, wird Passin zitiert. Er war zuvor u.a. bei Binder Grösswang und Heinke Skribe (nunmehr Skribe Rechtsanwälte).

Scheuwimmer als Präsident des Juristenverbandes wiedergewählt

Anwalt Alexander T. Scheuwimmer, Leiter des Bank- und Finanzrecht-Desk bei Kanzlei Taiyo Legal in Wien, wurde am 11. Dezember 2020 erneut zum Präsidenten des Österreichischen Juristenverbandes gewählt. Durch seine Wiederwahl sieht er die internen Querelen in der Organisation als endgültig beigelegt an: Der Juristenverband mit über 2.000 Mitgliedern ist eine der größten Akademikerorganisationen des Landes. Neben internationalen Partnerschaften zählt auch die Veranstaltung des traditionsreichen jährlichen Juristenballs in der Wiener Hofburg zu seinen Aufgaben.

Im Jahr 2017 brachen allerdings Turbulenzen aus, die u.a. verbandsinterne Schiedsverfahren, sechs Gerichtsverfahren sowie ein Finanzamtsverfahren nach sich zogen. 2018 wurde Scheuwimmer zunächst zum Kurator des Verbandes bestellt und nach einer Kampfabstimmung neuer Präsident. Inzwischen habe man Tritt gefasst: Der Juristenverband organisiere inzwischen beinahe wöchentlich Fachvorträge und andere Veranstaltungen. Die Zeitschrift „Nova et Varia“ werde wieder vierteljährlich veröffentlicht. Auch der Juristenball 2020 sei einer der bestbesuchten gewesen. Aufgrund der Covid-19 Maßnahmen musste der Juristenball 2021 allerdings verschoben werden. Geplant ist derzeit ein Ersatztermin im Sommer oder Herbst dieses Jahres.

Sechs neue Partner bei deutscher Wirtschaftskanzlei Noerr

Die deutsche Großkanzlei Noerr hat sechs neue Partner ernannt. Als Sozien (Equity Partner) werden zum 1.1.2021 in die Partnerschaft aufgenommen: Elmar Bindl, Christian Alexander Mayer, Christoph Rieken, Dominik Rompza, Clemens Schönemann und Stefan Schwab.

Mit Ludomir Biedecki, Martin Geipel, Janik Goßler und Jessica Loew sind weitere vier Anwältinnen und Anwälte künftig als Senior Counsel (Salary Partner) tätig. Außerdem ernannte die Kanzlei zwölf Anwältinnen und Anwälte zu Associated Partnern sowie drei Anwältinnen und Anwälte zu Counseln. Die Ernennungen zeigen, dass man mit der Positionierung als „unabhängige europäische Spitzenkanzlei“ Erfolg habe, werden die beiden Co-Sprecher Torsten Fett und Alexander Ritvay in einer Aussendung zitiert.

