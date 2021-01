Studie: Covid-19 fördert Automatisierungen

Künstliche Intelligenz. Die Zahl der Unternehmen, die intelligente Automatisierungen einsetzen, hat sich innerhalb von zwei Jahren verdreifacht, so Deloitte.

Laut einer Deloitte-Studie nutzen immer mehr Unternehmen sogenannte Intelligente Automatisierungstechnologien. „Die Anzahl der Unternehmen, die Automatisierung in großem Maßstab einsetzen, hat sich innerhalb von zwei Jahren verdreifacht“, so Bernhard Göbl, Director bei Deloitte Österreich.

Die durch die Covid-19-Pandemie ausgelösten Lockdowns haben dazu beigetragen, dass intelligente Automatisierungstechnologien in den Fokus vieler Firmen gerückt ist: „In der Krise haben automatisierte Prozesse vielen Unternehmen ermöglicht, ihre Effektivität und Produktivität zu erhöhen“, so Göbl.

Global habe die Automatisierung durch Covid-19 an Relevanz gewonnen, in Österreich „sehen wir allerdings, dass dieses Potenzial noch verhältnismäßig wenig genutzt wird“, so Göbl.

Radikales Umdenken

Die aktuelle globale Deloitte Umfrage unter 441 Führungskräften aus 29 Ländern inklusive Österreich kam zu dem Ergebnis, dass Unternehmen weltweit aufgrund der globalen Corona-Pandemie ihre Prozesse überdenken mussten.

Rund drei von vier Befragten (73 %) setzen dabei auf Automatisierungstechnologien wie Intelligent Automation, maschinelles Lernen und Sprachverarbeitung. Im Vorjahr nutzte das noch weniger als die Hälfte der Betriebe (48 %).

Auch die breitere Verwendung innerhalb der Unternehmen ist weiter vorangeschritten: 13 % der Führungskräfte geben an, dass in ihrem Unternehmen über 50 entsprechende Lösungen implementiert wurden. Zum Vergleich: 2018 waren es nur 4 %.

Laut Deloitte erhöht der Einsatz von Automatisierungstechnologien nicht nur die Produktivität, sondern rechnet sich auch finanziell:

Die Kostenreduktion durch Intelligent Automation betrage im Schnitt 24 %, das zusätzlich erreichte Umsatzwachstum rund 9 %.

Der Return on Investment werde durchschnittlich in 11 Monaten erzielt, heißt es.

Die Einsatzgebiete

Die bei Führungskräften mit Abstand beliebteste Automatisierungstechnologie ist die Prozessautomatisierung:

78 % der Manager haben diese Technologie bereits in ihren Firmen implementiert, weitere 16 % planen deren Einsatz in den nächsten drei Jahren.

Bis 2023 soll die Technologie bei neun von zehn der befragten Unternehmen im Einsatz sein.

Neben der Prozessautomatisierung treten Bereiche wie Business Process Management, Process Monitoring und Mining sowie der Einsatz von Künstlicher Intelligenz zunehmend in den Fokus: „Die führenden Anbieter von entsprechenden Lösungen versuchen ihre Software zu möglichst umfangreichen Plattformen zu erweitern“, so Christian Kampenhuber, Manager bei Deloitte Österreich.