Neuer Universitätskurs zum Thema Datenanalyse

Postgraduate. Am 24. September 2021 startet Uni for Life, Weiterbildungsinstitution der Uni Graz, einen neuen Universitätskurs zum Thema Business Analytics.

Die Harvard Business Review hat bereits im Jahr 2012 das Berufsfeld von Daten Scientists als „Sexiest Job of the 21st Century“ klassifiziert. Heutzutage arbeiten Business Analysten und Datenwissenschaftler mit künstlicher Intelligenz Hand in Hand und gewinnen so aus Unternehmensdaten Analysen für das Management, heißt es an der Uni.

Uni for Life, die Weiterbildungsinstitution der Uni Graz, hat in diesem Zusammenhang nun einen neuen Universitätskurs ins Leben gerufen, der am 24. September 2021 startet und aus insgesamt 17 Lehrveranstaltungstagen besteht.

Teilnehmende lernen demnach, wie Unternehmen datenbasierte Technologien einsetzen können und auch mit großen betriebswirtschaftlichen Datenmengen umgehen.

Berufsbegleitend möglich

Im Detail dauert der Universitätskurs 2 Semester und umfasst 12,5 ECTS. Die insgesamt 17 Lehrveranstaltungen finden an Freitagen abends und ganztägig an Samstagen statt.

Die Kosten für den gesamten Kurs belaufen sich laut Uni for Life auf 3.900 Euro. Eine Anmeldung ist ab sofort möglich.