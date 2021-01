Serienverkauf von VW ID.4 in Österreich startet

E-Autos. Volkswagen hat mit dem Verkauf der Serienmodelle des VW ID.4 in Österreich begonnen. Der Hoffnungsträger kostet ab 43.970 Euro und spaltet die Gemüter.

Gab es bis jetzt nur die ersten, limitierten „ID.41st“ Modelle, so startet Volkswagen nun mit den ID.4 Serienmodellen, die ab sofort bestellt werden können. Die Preise beginnen dabei aktuell ab 43.970 Euro.

Der ID.4 ist einer der großen Hoffnungsträger in der Elektroauto-Offensive des VW-Konzerns. Der ID.4 ist als Elektro-SUV der Mittelklasse konzipiert, sozusagen ein „Elektro-Tiguan“ (Bild). Strategisch kommt ihm unter den Stromern wohl die Rolle zu, die der Golf im konventionellen Marktsegment spielt – die des VW-Flaggschiffs unter den Elektroautos. Die Fachpresse zeigte sich beim engeren Kontakt mit den Serienmodellen allerdings gespalten. So wurde teilweise eine zu lieblose Gestaltung im Innenraum bemängelt. In der Hinsicht sind die Geschmäcker aber natürlich verschieden. Schon gravierender ist, dass der ID.4 zwar reichhaltige Ausstattung bietet – aber teilweise erst zu saftigen Aufpreisen, was VW „vorkonfigurierte“ Modellversionen nennt. Dazu gleich mehr.

Technisch ist der ID.4 recht gut unterwegs, zumindest in manchen Disziplinen. Den Autojournalisten von Blick gefiel das Auto zunächst: Sie lobten das Temperament des Antriebs, das große Platzangebot im Innenraum und die Wendigkeit – das 4,58 m lange SUV benötige kaum mehr als den Wendekreis des winzigen VW Up. Dann gerieten die Schweizer bei ihrer Testfahrt allerdings auf eine Schneefahrbahn. Ihr auch für Österreicher spannendes Fazit: Der Hecktriebler reagiere auf Schnee teilweise „nervös“, es empfehle sich für Gebirgsbewohner, auf die Veröffentlichung der Allradversion in einigen Monaten zu warten.

Die aktuellen ID.4 Modelle

Kunden können in Österreich jedenfalls derzeit bei den VW-Händlern aus sechs vorkonfigurierten ID.4 Modellen wählen. Auch für die vollelektrischen ID.4 Modelle gibt es von VW dabei einen „E-Mobilitätsbonus“ in Höhe von 2.400 Euro brutto. Dazu können Kunden die staatlichen Förderungen beantragen, so VW weiter.

Von Basis über Life, Business, Family und Tech bis Max: Die sechs aktuell lieferbaren vorkonfigurierten Modelle basieren auf dem Basismodell ID.4 Pro Performance mit einer 77-kWh-Batterie (Netto-Batterie-Energie-Inhalt) für bis zu 517 km Reichweite (WLTP2) und einem 150 kW Performance Heckantrieb.

Das Einstiegsmodell ID.4 Pure, das voraussichtlich preislich ab knapp 40.000 Euro kosten soll, kommt erst Ende 2021 nach Österreich. Am wenigsten tief in die Tasche greifen müssen ID.4-Käufer daher derzeit beim ID.4 „Pro Performance“, der als Basisversion ohne zusätzliches Ausstattungspaket ab 43.970 Euro kostet.

Für die vorkonfigurierten Modelle kommen je nach Kundengruppe die am häufigsten nachgefragten Ausstattungspakete hinzu, so VW. Jedes Modell hat ein Navigationssystem für reichweitenoptimiertes Navigieren an Bord, Multifunktionslenkrad mit Touch-Bedienung, Adaptive Cruise Control sowie das schlüssellose Startsystem „Keyless Start“.