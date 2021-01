Mercedes AMG One (2021): Der AMG für Superreiche

Jubilar mit 1.000 PS. Der Mercedes AMG One ist ein Hybrid-Supersportwagen und wurde als Project One ursprünglich für den 50. Geburtstag von Mercedes AMG entwickelt.

Der Mercedes AMG One soll, wie Daimler schon bei der Vorstellung des Konzeptautos „Project One“ auf der IAA 2017 verkündet hat, ein Formel 1-Auto mit Straßenzulassung werden. Zudem soll das Hypercar auf eine Leistung von über 1.000 PS kommen.

Die auf 275 Stück limitierte Serienversion des AMG One sollte eigentlich schon 2019 auf den Markt kommen, der Marktstart musste aber verschoben werden, weil in der Entwicklung Probleme auftauchten, die Formel 1-Technik für eine Straßenzulassung richtig anzupassen.

Preis und Leistung des Hypercars

Der Mercedes AMG One spielt sowohl in Sachen Leistung als auch in Sachen Preis in der allerobersten automobilen Liga. Mit seiner Leistung von über 1.000 PS gibt es wahrlich nicht viele Autos, die dem AMG One ernsthafte Konkurrenz machen könnten. Den Sprint von 0 auf 200 km/h schafft der AMG unter Volllast in 6 Sekunden und die Höchstgeschwindigkeit des Autos liegt bei über 350 km/h.

Das verdankt der Supersportwagen nicht zuletzt einem Plug-in-Hybrid-Antrieb, der auch in der Formel-1 eingesetzt wird. Der V6-Benzinmotor mit 1,6 Liter Hubraum wird von vier Elektromotoren unterstützt, was die Systemleistung von über 1.000 PS ergibt.

Ein Auto mit solchen Fahrleistungen ist freilich kein Schnäppchen: So soll der Mercedes AMG One ungefähr 2,75 Millionen Euro kosten. In die Liste der teuersten Autos der Welt schafft er es damit zwar noch nicht, ist aber bei weitem nicht allzu weit davon entfernt.

Wer jetzt zuschlagen will, muss sich beeilen: Mit großer Wahrscheinlichkeit haben hoffnungsvolle AMG One-KäuferInnen kein Glück mehr, denn die 275 Stück, auf die der AMG One limitiert ist, gelten als knapp bemessen. Die ersten Autos sollen jedenfalls noch im Jahr 2021 ausgeliefert werden.