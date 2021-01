Steuerberater: Neue Partner bei LBG, Mazars und Rabel

Beförderungen & Bündnisse. Michaela Fuchs ist neue Partnerin bei LBG. Marianne Archam avanciert bei Mazars. Und Rabel & Partner schließt mit Bachl ein Oberösterreich-Bündnis.

Michaela Fuchs (46), wurde bei LBG als Partnerin aufgenommen und in die Geschäftsführung der LBG Niederösterreich berufen. Die Steuerberaterin und Unternehmensberaterin betreue u.a. Klein- und Mittelbetriebe, Familienunternehmen, Selbständige, Wein- und Gartenbau, Freie Berufe sowie mittelständische Unternehmensgruppen. Fuchs verfügt über Zusatzqualifikationen im Sozialversicherungs- und Arbeitsrecht sowie in der Immobiliensparte.

Mag. Michaela Fuchs studierte Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien und trat nach ihrem WU-Abschluss bei LBG Niederösterreich am Standort Wr. Neustadt ein. Seit 2003 verantworte sie die fachliche und wirtschaftliche Entwicklung am Standort Wr. Neustadt, seit 2011 als Prokuristin.

„Wir freuen uns, mit ihr sowohl die Geschäftsführung als auch den Gesellschafterkreis der LBG Niederösterreich Steuerberatung GmbH zu erweitern“, so Heinz Harb, Vorsitzender der Geschäftsführung von LBG Österreich.

Die LBG Niederösterreich Steuerberatung GmbH hat derzeit 10 Standorte in St. Pölten, Gänserndorf, Gloggnitz, Gmünd, Hollabrunn, Horn, Mistelbach, Neunkirchen, Waidhofen/Thaya und Wiener Neustadt sowie rund 150 MitarbeiterInnen. Sie ist damit laut LBG Marktführer in NÖ. Die LBG-Gruppe insgesamt hat 530 Mitarbeitende an 31 Standorten.

Marianne Archam ist neue Partnerin bei Mazars Austria

Marianne Archam (32) ist mit Jänner neue Partnerin der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei Mazars Austria. Die gebürtige Wienerin hat an der Universität Wien Internationale Betriebswirtschaftslehre studiert und ist seit ihrem Abschluss 2012 bei Mazars Austria beschäftigt. 2019 wurde Archam zur Steuerberaterin bestellt, seit Mitte Jänner ist sie beeidete Wirtschaftsprüferin.

Neben klassischen Jahres- und Konzernabschlussprüfungen ist Archam auf die Prüfung von EU-Förderungen spezialisiert, so die Kanzlei, die anlässlich der Beförderung ihr Bekenntnis zu einem hohen Frauenanteil unterstreicht: Damit seien zwölf der nun 23 PartnerInnen Frauen. „Mazars Austria zeichnet sich für mich durch ein stetig wachsendes und innovatives Team mit familiärer Atmosphäre aus“, wird Archam zitiert.

Rabel & Partner und Bachl: Strategische Partnerschaft

Rabel & Partner kooperiert künftig mit der Bachl Wirtschaftsprüfungs und Steuerberatungs GmbH: Nach Graz, Wien und Klagenfurt ist Rabel & Partner damit nun in vier Bundesländern mit eigenen Büros vertreten.

Zu den Schwerpunkten der Beratung am Standort Linz zählen neben der klassischen Steuerberatung und Lohnverrechnung auch Unternehmensbewertungen, Umgründungen, Rechtsformgestaltung, M&A-Transaktionen, Unternehmensnachfolgen und Sanierungen, heißt es weiter. Gemeinsam werde man „im interessanten Wirtschaftsraum Oberösterreich“ weitere Akzente setzen und Synergien nutzen können, so Klaus Rabel, Firmengründer und Senior Partner von Rabel & Partner.

Sein neuer Bündnispartner Robert Bachl hält fest: „Durch den Zusammenschluss mit Rabel & Partner kann mein engagiertes Team auf einen Pool an Experten zurück greifen und steuerliche Spezialfragen der Klienten künftig noch rascher beantworten. Der Schwerpunkt Unternehmensbewertung kann durch die Zusammenarbeit mit Klaus Rabel als international anerkanntem Bewertungsexperten weiter ausgebaut werden.“

Rabel & Partner ist eine Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Standorten in Graz, Wien, Klagenfurt und nun auch Linz. Das Kundenspektrum umfasse neben Privatkunden und Privatstiftungen insbesondere mittelständische und große international tätige Unternehmen. Bei Projekten international tätiger Klienten zieht man Partner aus der Allianz Praxity bei. Insgesamt hat die Kanzlei laut den Angaben aktuell rund 120 Mitarbeiter.