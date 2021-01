Schönherr und Wolf Theiss beraten bei Oberbank-Emission

Linz / Wien. Die Oberbank holt sich 250 Millionen Euro. Während Schönherr die Banken berät, betreut Konkurrent Wolf Theiss die Regionalbank selbst.

Schönherr hat DZ Bank, Erste Group, Helaba und Raiffeisen Bank International bei einer Anleiheemission durch die Oberbank AG beraten. Die Oberbank ist eine u.a. bei Industriekunden starke Regionalbank mit Hauptsitz in Linz (Oberösterreich) und Teil der 3-Banken-Gruppe.

Die neue Oberbank-Emission

DZ Bank AG, Erste Group, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale / Helaba und Raiffeisen Bank International waren als Emissionsbanken (Joint Lead Manager) für die Transaktion tätig. Die Emission der 250 Millionen Euro 0,625% Non-Preferred Senior Eligible Notes (nicht bevorrechtigte nicht nachrangige berücksichtigungsfähige Schuldverschreibungen) unter österreichischem Recht erfolgte laut den Angaben mit Valutatag 26.1.2021.

Die Anleihe wurde unter dem ‚Debt Issuance Programme‘ (Emissionsprogramm) der Oberbank AG begeben, hat eine Laufzeit bis 2029 und ist in Schuldverschreibungen in eine Nominale von jeweils EUR 100.000 eingeteilt. Die Anleihe ist zum amtlichen Handel an der Wiener Börse zugelassen.