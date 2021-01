Strategische Deals bei LeitnerLaw, Cerha Hempel und Baker

M&A-Anwälte. LeitnerLaw hilft Crédit Mutuel Equity beim Einstieg in die exceet Card Group. Die Kelag expandiert international mit Baker, und Cerha Hempel berät bei Industrie- und Retail-Deals.

Das Geldhaus Crédit Mutuel Equity hat sich mit einem Investment an der exceet Card Group beteiligt und wurde dabei von LeitnerLaw Rechtsanwälte und LeitnerLeitner beraten. LeiterLaw gehört zum Netzwerk der oberösterreichischen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei LeitnerLeitner. Letztere hat ihre Zentrale in Linz und Niederlassungen bzw. Töchter in zahlreichen zentral- und ost- bzw. südosteuropäischen Ländern.

Teil des aktuellen Deals war auch die Übernahme der schweizerischen Intercard Holding AG durch die exceet Card Group, heißt es weiter.

Die exceet Card Group ist ein führender europäischer Anbieter intelligenter Kartenlösungen (Smartcards). Diese werden u.a. als Debit- und Kreditkarten, kontaktlose Tickets für den öffentlichen Nahverkehr und Kundenkarten eingesetzt. Das Unternehmen verfügt über Produktionsstandorte in Österreich, Deutschland sowie Tschechien.

Crédit Mutuel Equity ist Teil der französischen Crédit Mutuel Alliance Fédérale Gruppe und auf Direktinvestitionen spezialisiert, mit Fokus auf den KMU-Bereich.

LeitnerLaw Rechtsanwälte hat Crédit Mutuel Equity im Rahmen der Due Diligence und Transaktion gesellschaftsrechtlich betreut. Das Team bestand aus Vedran Obradović (Lead, M&A, Gesellschaftsrecht), Andrei Demian (Gesellschafts- und Zivilrecht) und Matthias Herzog (Gesellschafts- und Zivilrecht). Zum LeitnerLeitner Team zählten Michael Pucher (Lead Partner, M&A) und Elisabeth Steinlechner.

Baker McKenzie berät Kelag bei Kraftwerksübernahme

Der Kärntner Energieerzeuger Kelag erwirbt vom deutschen RWE-Konzern zwölf Kleinwasserkraftwerke in Frankreich sowie Anteile an sieben Kleinwasserkraftwerken und sechs Windkraftanlagen in Portugal. Die Kelag baue damit ihre Position im Bereich erneuerbare Energien und als Kompetenzzentrum für Wasserkraft weiter aus, heißt es bei der beratenden Wirtschaftskanzlei Baker McKenzie.

Mit den 25 Kraftwerken kann der Jahresbedarf von rund 45.000 Haushalten gedeckt werden. Die Kraftwerksleistung der Kelag steigt durch den Zukauf um fünf Prozent auf 1.458 Megawatt. Die Erzeugungsanlagen werden von der RWE über zwei nationale Gesellschaften gehalten, die nun von der Kelag übernommen werden. Die Kaufverträge wurden im Dezember 2020 unterschrieben, die Umsetzung erfolge im Lauf des Jahres 2021. Die Kelag plane, in Frankreich und Portugal weiter zu wachsen.

Das Beratungsteam von Baker steht unter der Leitung der österreichischen Partnerin Eva-Maria Ségur-Cabanac und besteht aus Juristen in Wien, Berlin und Paris. Für Portugal zog man die lokale Kanzlei Abreu Advogados zu.

Cerha Hempel berät Worthington Cylinders beim Erwerb der PTEC

Wirtschaftskanzlei Cerha Hempel beriet den größten Designer und Hersteller von Druckbehältern in Europa, Worthington Cylinders GmbH, beim Erwerb sämtlicher Anteile an der deutschen PTEC Pressure Technology GmbH. PTEC ist ein Spezialist für die Herstellung von Komponenten für Erdgas- und Wasserstoffanwendungen und langjähriger Kooperationspartner von Worthington.

Unmittelbar nach und im Zusammenhang mit der Anteilsübertragung erwarb PTEC die Betriebsliegenschaft sowie die für das Unternehmen der PTEC notwendigen Patente vom Alleingesellschafter, der PTEC als Leiter der Entwicklungsabteilung weiterhin verbunden bleibt, so die Kanzlei.

Durch gute Zusammenarbeit konnte die teilweise schwierige Transaktion planmäßig und effizient innerhalb von drei Monaten durchgeführt werden, heißt es weiter (Signing am 29.12.2020, Closing am 4.1.2021).

Die Transaktion wurde für Worthington durch Cerha Hempel als Lead- und Transaction Counsel federführend rechtlich betreut. Im Beratungsteam: Albert Birkner (Managing Partner, Corporate/M&A, Takeovers) und Martin Eichinger (Senior Associate, Corporate/M&A, Takeovers).

Ein weiteres aktuelles Mandat von Cerha Hempel betrifft den Handelsbereich: Die Kanzlei beriet Mississippi Ventures beim Erwerb von HEMA, einer niederländischen Einzelhandelskette mit 750 Filialen.

Dabei hat ein Konsortium, bestehend aus Mississippi Ventures und Parcom, einer niederländischen Private Equity-Gesellschaft, eine Vereinbarung über den Erwerb von 50% der Anteile an HEMA mit deren bisherigen Eigentümern abgeschlossen.

Das Closing der Transaktion steht unter Vorbehalt wettbewerbsrechtlicher Genehmigungen und ist für das erste Quartal 2021 geplant. Cerha Hempel hat Mississippi Ventures als Local Counsel für Österreich unter Federführung von Allen & Overy Niederlande rechtlich betreut.

Das Cerha Hempel Beratungsteam bestand aus Albert Birkner (Managing Partner, Corporate/M&A, Takeovers), Alistair Gillespie (Senior Associate, Corporate/M&A, Takeovers), Jakob Weber (Associate, Corporate/M&A, Takeovers), Christopher Peitsch (Senior Associate, Arbeitsrecht), Matthias Nödl (Senior Counsel, Real Estate & Construction), und Julia Haumer-Mörzinger (Associate, Real Estate).