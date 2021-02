Neue Anwälte bei Binder Grösswang, fwp und mehr

Wien / Linz. Drei neue Anwältinnen und Anwälte stoßen zu fwp. Neuzugänge gibt es auch bei Binder Grösswang, EY Law und ScherbaumSeebacher.

Yoanna Eishold, Helene Rohrauer und Felix Augustus Kirkovits verstärken seit Jänner 2021 als RechtsanwältInnen das Team von Fellner, Wratzfeld und Partner Rechtsanwälte (fwp):

Yoanna Eishold startete ihre Karriere bei fwp im Jahr 2015 als Associate und kehrte nach einer einjährigen Tätigkeit in einer anderen Wirtschaftssozietät 2018 wieder zu fwp zurück. Im Rahmen ihrer Spezialisierung im Immobilienrecht betreue sie renommierte Immobilienprojekte. Darüber hinaus ist sie Teil des Litigation-Teams rund um fwp Partner Markus Fellner und bringe ihre bisherige Erfahrung im Bereich der Prozessführung ein.

Helene Rohrauer begann 2018 ihre Karriere bei fwp als Associate im Corporate/M&A-Team von fwp Partner Paul Luiki. Sie ist spezialisiert auf die Durchführung von internationalen Corporate/M&A-Transaktionen sowie Vertragsgestaltung und berate namhafte Mandanten. Zudem unterstütze sie fwp auch durch ihren kunstrechtlichen Input.

Felix Augustus Kirkovits ist seit 2019 Senior Associate im Restrukturierungs- und Corporate/M&A-Team von fwp. Er unterstütze das Team von fwp Partner Fellner mit Fokus auf grenzüberschreitende Restrukturierungen und Transaktionen und berate namhafte nationale sowie internationale Mandanten. Vor seiner Tätigkeit bei fwp war er mehrere Jahre in einer anderen Wirtschaftssozietät ebenfalls in den Bereichen Restrukturierung und Corporate/M&A tätig.

Hermann Beuerle jetzt Anwalt bei Binder Grösswang

Seit 1. Februar 2021 unterstützt Hermann Beurle (30) das Corporate / M&A Team von Binder Grösswang als neuer Rechtsanwalt. Er ist seit September 2015 bei der Kanzlei tätig und berate zu M&A-Transaktionen, Joint Ventures, Private Equity und Venture Capital Investments, Start-Ups, Unternehmensumstrukturierungen, Unternehmensnachfolgen, Corporate Governance Themen, Unternehmensrecht sowie wirtschaftsnahem Zivilrecht.

Beurle studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien und an der Universidade Catolica Portuguesa in Lissabon (Mag. iur). Im Frühjahr 2018 bestand Hermann Beurle die österreichische Rechtsanwaltsprüfung mit sehr gutem Erfolg und absolvierte anschließend einen Master of Laws (LL.M.) an der Northwestern Pritzker School of Law in Chicago, USA, den er 2019 mit Auszeichnung („with honors“) abschloss. Während seines Auslandsaufenthaltes bestand Hermann Beurle auch das New York Bar Exam (UBE).

ScherbaumSeebacher wächst mit Simon Tucek

Simon Tucek verstärkt mit Februar 2021 die Wirtschaftskanzlei ScherbaumSeebacher an ihrem Wiener Standort: Tucek war seit 2017 als Rechtsanwaltsanwärter im Bau- und Immobilienrechtsteam von ScherbaumSeebacher tätig und setze nun seine Karriere als Rechtsanwalt in der Kanzlei fort.

Seine Spezialisierung umfasst die Bereiche Bau(schadens)recht, Architekten- und Ingenieurrecht sowie Litigation. Im Rahmen seiner Tätigkeit betreue der Jurist österreichweit sowohl öffentliche Auftraggeber als auch private Bauherren und namhafte Architektur- sowie Ingenieurbüros. Zudem fungiert er als ständiger Vortragender der steirischen Ziviltechnikerkammer.

Elisabeth Buchegger ist neue Rechtsanwältin im Linzer Büro von EY Law

Elisabeth Buchegger (31) verstärkt seit 1. Februar 2021 das Team der Kanzlei EY Law – Pelzmann Gall Größ als Rechtsanwältin am Linzer Standort. Zuvor war die gebürtige Oberösterreicherin seit ihrer Anwaltsprüfung vor zwei Jahren in einer anderen Linzer Kanzlei tätig.

Ihre fachlichen Schwerpunkte liegen in den Bereichen Unternehmens- und Gesellschaftsrecht, Restrukturierungen und Insolvenzrecht sowie Litigation. Nun stößt sie zu dem Team im 2020 eröffneten Linzer Büro von EY Law, um dessen Fachkompetenzen auszubauen, so Standortleiter Christian Gusenbauer.