Einreichfrist für Staatspreis Unternehmensqualität läuft

Award. Bis 31. Mai 2021 können sich Unternehmen für den Staatspreis Unternehmensqualität 2021 bewerben. Dieser wird in fünf Kategorien vergeben.

Zum 26. Mal wird dieses Jahr der Staatspreis Unternehmensqualität vom Wirtschaftsministerium in Kooperation mit Quality Austria in fünf Kategorien vergeben. Die Bewertung erfolgt in einem Assessment auf Basis des EFQM Excellence Modells.

„Das Modell ermöglicht einen ganzheitlichen Blick auf Unternehmen. Die Verbindung vieler Parameter ergibt ein Gesamtbild, das als Initialzündung für Verbesserungen dienen kann“, so Konrad Scheiber, CEO von Quality Austria.

Eine wichtige Rolle bei der Bewertung spielen „Veränderungsfähigkeit, Resilienz und dies auch mit Klarheit zu Sinn und Zweck der Unternehmen. Es gilt, die aktuelle Veränderungswelle erfolgreich zu surfen“, so Franz Peter Walder, Vorstandsmitglied von Quality Austria.

Preisverleihung im September 2021

Die Auszeichnungen werden in fünf Kategorien vergeben:

Großunternehmen (mehr als 250 Mitarbeiter)

Mittlere Unternehmen (51 – 250 Mitarbeiter)

Kleine Unternehmen (5 – 50 Mitarbeiter)

Non-Profit Organisationen

Organisationen, die vorwiegend im öffentlichen Eigentum stehen

Eine Jury mit Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Medien ermittelt bis zu drei Finalisten pro Kategorie. Aus den jeweiligen Kategorie-Siegern wird schließlich die beste Organisation gewählt, die den Staatspreis Unternehmensqualität gewinnt.

Zusätzlich kann die Jury für ausgewählte Aspekte des Qualitätsmanagements in Unternehmen und Organisationen Sonderpreise der Jury vergeben. Die Preisverleihung erfolgt im September in Wien.

Im Vorjahr ging der Gesamtsieg an die faircheck Schadenservice GmbH. Die VBV Vorsorgekasse erhielt einen Jurypreis.