Sieben neue Directors bei Deloitte Österreich

Big Four. Drei neue Directors gibt es bei Deloitte Österreich in den Bereichen Consulting und Financial Advisory. Vier Neuernennungen erfolgen im Bereich Tax/BPS.

Beratungsunternehmen Deloitte hat drei neue Directors für die Geschäftsbereiche Consulting und Financial Advisory ernannt.

Aron Deutsch stieg mit Jänner 2021 zum Director im Bereich Consulting bei Deloitte Österreich auf. In den vergangenen zwei Jahren hat der gebürtige Wiener ein SAP-Team aufgebaut sowie den gesamten SAP-Bereich etabliert.

In seiner neuen Rolle will er laut den Angaben den Fokus vor allem auf Wachstum im Bereich SAP S/4HANA legen. Seine Abteilung unterstützt mittelständische und große Unternehmen in Österreich.

Gudrun Heidenreich-Pérez ist seit Jänner 2021 Director im Consulting bei Deloitte Österreich. Mit ihrem Beratungsschwerpunkt im Bereich Leadership begleite sie seit 15 Jahren Unternehmen bei Personalentscheidungen.

Hier berate sie bei der Besetzung von Führungspositionen, bei der Evaluierung von Führungskompetenzen und Potenzial und unterstützt Unternehmen bei der Führungskräfteentwicklung. Sie leitet ein Team mit Schwerpunkten in den Bereichen Executive Search, Leadership Assessment & Development sowie Recruiting-as-a-Service.

Shahanaz Müller ist seit 1.1.2021 Director in der Financial Advisory bei Deloitte Österreich. In ihren 12 Jahren bei Deloitte hat sie den Bereich Regulatory Technology Advisory aufgebaut.

Als Certified Anti-Money Laundering Specialist berät sie Banken, Versicherungen und Industrieunternehmen zu Geldwäscheprävention/AML, Finanzsanktions-Compliance sowie Datenschutz und Whistleblowing.

Vier neue Directors für Tax/BPS

Mit Katrin Demelius, Wilfried Krammer, Markus Rauchecker und Bernadette Schalko-Folgner ernennt Deloitte gleichzeitig vier neue Directors im Bereich Tax/Business Process Services. Damit stärke das Beratungsunternehmen den Standort Wien.