Über Related Parties bei börsenotierten Aktiengesellschaften informiert Mag. Alexandra Winkler-Janovsky. Die weiteren Highlights aus dem LStR-Wartungserlass 2020 hat Dr. Christian Wesener für Sie zusammengefasst (Teil 2).

Weiters finden Sie spannende Entscheidungsbesprechungen zur Einbeziehung eines Maschinenparks in die GrESt-Bemessungsgrundlage, zur Programmierung in der privaten oder beruflichen Sphäre sowie zur Energieabgabenvergütung in dem aktuellen E-Paper.

>>> Weiter

(Werbung)