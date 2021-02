WU Wien: Registrierungsfrist für Bachelorstudien startet

Studium. Bis 17. Mai läuft die Online-Registrierung für „Wirtschafts- und Sozialwissenschaften“, „Business and Economics“ und „Wirtschaftsrecht“.

Für das Studienjahr 2021/22 stehen an der WU Wien im Bachelorstudium „Wirtschafts- und Sozialwissenschaften“ (WiSo) 2.703 Studienplätze, im englischsprachigen „Business and Economics“-Studium (BBE) 240 Studienplätze und im Bachelorstudium „Wirtschaftsrecht“ (WiRe) 870 Studienplätze zur Verfügung.

Gibt es nach Ende der Registrierungsfrist mehr Registrierungen als Studienplätze, starten die jeweiligen Aufnahmeverfahren. In den vergangenen Jahren war das Interesse konstant hoch, so dass die Aufnahmeverfahren für alle drei Bachelorstudien durchgeführt wurden.

Nach dem 17. Mai erhalten alle Studienbewerber eine Information, ob die Zulassung ohne Aufnahmeverfahren durchgeführt werden kann oder das jeweilige Aufnahmeverfahren in ihrem Studium gestartet wird.

Auch alle weiteren Schritte online

Ist letzteres der Fall, ist bis 31. Mai das Online-Self-Assessment (OSA) zu absolvieren. Dieses kann bereits in der Registrierungsphase durchlaufen werden und soll bei einer Entscheidung für ein bestimmtes Studium unterstützen.

Die Antworten werden nicht beurteilt und haben keinerlei Konsequenzen für eine Aufnahme in das ausgewählte Bachelorstudium, so die WU. Für das englische Bachelorstudium muss parallel zum Online-Self-Assessment ein Motivation Statement in englischer Sprache hochgeladen werden.

Übersteigt am 31. Mai die Zahl der Studienbewerber, die das OSA absolviert haben, jene der Studienplätze, müssen Bewerber für WiSo oder WiRe bis zum 25. Juni eine schriftliche Aufgabenstellung erledigen. Beim BBE finde am 6. Juli eine schriftliche Aufnahmeprüfung online statt.