CA Immo verkauft Bratislava-Center mit LaSalle und Cerha

Immobilien. Die CA Immo verkauft Bratislava Business Center 1 und 1 Plus an Wood & Company. Betreut wird sie dabei von Jones Lang LaSalle und Cerha Hempel.

Der Bürokomplex hat eine vermietbare Fläche von rund 25.500 m². Der Käufer, Wood & Company, ist eine in Zentral- und Osteuropa führende Investmentbank.

Mit dem Verkauf der Bürogebäude Bratislava Business Center 1 und 1 Plus (BBC 1) ziehe sich die CA Immo aus dem slowakischen Markt zurück. Die Investitionsstrategie fokussiert derzeit auf Bürogebäude in Deutschland, Österreich und CEE-Hauptstädte mit lokalen Management-Teams, wie es weiter heißt.

Die Strategie und die Berater

Der Erlös aus dem Verkauf soll in wertsteigernde Investitionen in den aktuellen Zielgebieten fließen. In den vergangenen drei Jahren habe CA Immo bereits den Exit aus Slowenien, Bulgarien, Russland, der Ukraine und Kroatien sowie aus allen Sekundärstädten in Ungarn, Rumänien und Polen vollzogen.

Der Makler Jones Lang LaSalle (JLL) und die Anwaltskanzlei Cerha Hempel haben CA Immo laut den Angaben bei der Veräußerung beraten.