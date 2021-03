Neues internationales Jus-Studium in Wien startet heute

Wien. Am Wiener Juridicum startet das neue Jusstudium International Legal Studies: Die Anmeldefrist beginnt heute.

Das Juridicum hat ein neues Jusstudium entwickelt und ab dem Wintersemester 2021/22 kann man es besuchen – vorausgesetzt der Senat der Universität Wien erteilt in seiner Sitzung am 25.3.2021 die Zustimmung. Das allerdings ist hoffentlich nur Formsache, denn die Anmeldefrist ist laut Juridicum heute gestartet. Das Neue heißt „Internationale Rechtswissenschaften / International Legal Studies“ (IREWI) und soll das herkömmliche Jusstudium nicht ersetzen, sondern ergänzen.

Konkret soll es eine hochwertige klassische rechtswissenschaftliche Ausbildung mit internationaler Schwerpunktsetzung vereinen, so Studienprogrammleiterin ao. Univ.-Prof. Dr. Bettina Perthold. Abgeschlossen wird mit dem Titel Bachelor of Laws (LL.B.) im Bacherlor- bzw. Master of Laws (LL.M.) im Masterprogramm.

Eine ähnliche Strategie ist beispielsweise an der WU Wien zu beobachten, wo seit etlichen Jahren beispielsweise das Bachelor-Programm „Business and Economics“ (BBE) mit Studiensprache Englisch angeboten wird (und auch das sehr populäre „Wirtschaftsrecht“-Studium, nebenbei bemerkt). Nun setzt das Juridicum mit dem neuen Studium, bei dem schon in den früheren Semestern 40 Prozent der Lehrveranstaltungen auf Englisch stattfinden werden, also auf ein ganz neues Angebot.

Die Anmeldefrist startet

Anmelden kann man sich für die International Legal Studies in Wien (Studienjahr 2021/2022) ab 1. März 2021, also heute. Die Anmeldefrist läuft dann bis 30. Juni. Das Bachelor- und Masterstudium „Internationale Rechtswissenschaften / International Legal Studies“ bietet eine vollwertige Ausbildung für JuristInnen, betont die Uni. AbsolventInnen können mit dem Master also in jeden juristischen Beruf einsteigen – so wie mit dem bisherigen Jusstudium, nämlich in Anwaltschaft, Justiz, Notariat, Unternehmen, NGOs, Verwaltung u.v.m.

Eventuelle zusätzlich notwendige Prüfungen wie etwa die Anwaltsprüfung fallen natürlich weiterhin an. Aber die Tore stehen den Studierenden offen. Und zusätzlich, so verspricht ihre künftige Alma mater, werden die AbsolventInnen „fit für eine europäische und internationale Zukunft gemacht“.

Das Studienangebot richte sich damit in erster Linie an Menschen, die als Rechtsprofis auch international tätig sein wollen, sei es in einer internationalen Organisation, in einer internationalen Rechtsanwaltskanzlei, als Unternehmensjurist mit internationaler Ausrichtung o.ä. oder die Interesse an grenzüberschreitenden Fragestellungen haben.

Erforderlich sind entsprechende Englischkenntnisse (ab Sprachniveau B2). Interessenten aus dem Ausland sind laut Uni willkommen, müssen aber Deutschkenntnisse ab Sprachniveau C1 mitbringen und auch „zumindest potentiell eine spätere Tätigkeit mit Österreichbezug anstreben“, wie es heißt. Da Jus immer noch eine sehr von der jeweiligen Jurisdiktion (vulgo „Staat“) abhängige Profession ist, deren Gesetze im Studium ja erlernt werden, empfiehlt sich eine gewisse Österreich-Ausrichtung aber wohl ohnehin.

Es darf gewechselt werden

Studierende, die bereits am Juridicum oder an einer anderen Universität ein rechtswissenschaftliches Studium absolvieren, können grundsätzlich zum IREWI Studium wechseln oder IRWEI parallel studieren, heißt es weiter.

Im Studienjahr 2021/22 ist für die Zulassung zum Bachelor IREWI – unabhängig vom Studienfortschritt – jedenfalls die Teilnahme am Aufnahmeverfahren erforderlich.

Ab dem Wintersemester 2022/23 soll die Zulassung zum Masterstudium möglich sein. Dort werde dann auch der Anteil der englischsprachigen Lehrveranstaltungen und Prüfungen auf deutlich mehr als die Hälfte steigen.

Geboten werde eine Palette an international-rechtlichen Fächern und fremdsprachigen Lehrveranstaltungen. Hinzu kommen natürlich Fächer des österreichischen Rechts, die unverzichtbarer Teil jeder vollwertigen juristischen Ausbildung sind, wie es weiter heißt.

Studierende haben ab dem Studienjahr 2021/22 am Wiener Juridicum also die Wahl zwischen:

dem traditionellen Diplomstudium Rechtswissenschaften (vierjähriges Magister-Studium) mit 1.700 Studienplätzen für EinsteigerInnen im kommenden Studienjahr.

dem neuen Bachelor- und dann anschließend Masterstudium „Internationale Rechtswissenschaften / International Legal Studies“ (drei plus zwei Jahre); zum Start 200 Plätze für das Bachelor-Studium.

Für beide Studien besteht ein Zulassungsverfahren, die Zulassungsprüfungen finden jedoch getrennt statt.

Die Vertiefungsmöglichkeiten

Das Juridicum gibt auch schon einen Überblick über die möglichen Spezialisierungen, die die IREWI-Studierenden einschlagen können. Das wären konkret:

Europa- und Völkerrecht

Rechtsvergleichung

Internationales Privatrecht und Internationales Prozessrecht

Internationales Wirtschaftsrecht

Internationales Arbeits- und Sozialrecht

Digitalisierung

Globalisierung

Europäische und internationale historische Grundlagen des Rechts

Die Bachelor- und Masterarbeiten finden bei IREWI ausschließlich zu internationalen Themen statt, was nur logisch ist. Wer sich unterwegs umorientieren will, kann das Studium wechseln: Die entsprechenden Überschneidungen (und erforderlichen bzw. erworbenen ECTS-Punkte) sind aus den Studienunterlagen ersichtlich.