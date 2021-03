Plug-in-Hybride: Audi Q5 und A6 fahren jetzt bis zu 91 km elektrisch

Frühjahrs-Upgrade. Die Plug-in-Hybride Audi Q5, A6 und A7 erhalten eine stärkere Batterie und fahren künftig bis zu doppelt so weit rein elektrisch.

Plug-in-Hybride waren der Renner des Jahres 2020: Die Zuwachsraten bei dieser Mischform der alternativen Antriebe waren sogar noch größer als die bei reinen Elektroautos. Entsprechend stark ist die Konkurrenz geworden. Audi verpasst einigen seiner beliebtesten Modelle nun ein Upgrade für das Rennen um die Käufergunst im Frühjahr 2021.

Konkret verfügen die Audi Plug-in-Hybride Q5, A6 und A7 Sportback als TFSI e-Modelle ab sofort über eine größere Batteriekapazität. Der Lithium-Ionen-Akku leistet nun netto 14,4 kWh (brutto: 17,9 kWh) und soll damit eine gesteigerte elektrische Reichweite von bis zu 91 Kilometern ermöglichen (gemessen nach dem NEFZ-Zyklus; nach WLTP sind es 73 km).

Das ist je nach Modell um die Hälfte mehr oder sogar rund doppelt so weit wie bisher. Ein Tag im Stadtverkehr rückt damit in den Bereich des Möglichen – beispielsweise um abgasfrei in die Arbeit und zurück zu pendeln. Neu bestellbar ist jetzt auch als Neuzugang in der Riege der Plug-in-Hybride der A6 Avant als 50 TFSI e quattro. Sein Preis startet bei 64.160 Euro (Deutschland).

Die neue Ausstattung im Detail

Die Plug-in-Hybride Audi Q5 TFSI e undAudi Q5 Sportback TFSI e sowie A6 Limousine, A6 Avant und A7 Sportback verfügen statt über 14,1 kWh Bruttokapazität wie bisher ab sofort über einen 17,9 kWh großen Lithium-Ionen-Speicher im Heck. Dadurch steigt die rein elektrische Reichweite je nach Modell im NEFZ auf bis zu 91 Kilometer (A6 Limousine 50 TFSI e). Die maximale Ladeleistung beträgt 7,4 kW.

Damit gelinge die Vollladung an einem entsprechend starken Stromanschluss in circa zweieinhalb Stunden. Trotz ihres gestiegenen Energieinhalts sind die Abmessungen der Lithium-Ionen-Batterie gleichgeblieben. Und das ist für die User wichtig, denn damit bleiben auch Kofferraumvolumen, Nutzbarkeit und Variabilität wie gehabt:

Die Kofferraum-Kapazität beträgt je nach Modell zwischen 405 Liter (A6 Avant) und 465 Liter (Q5).

Mit umgeklappter Rückbank wächst das maximal nutzbare Ladevolumen auf 1.535 Liter (A6 Avant) bzw. 1.405 Liter (Q5).

Der Kofferraumboden ist weiterhin bei allen Modellen „eben“, also ohne Stufe ausgeführt.

Auch wenn Audi sich bemüht hat, die Nutzfläche nicht noch weiter zu reduzieren: Die reinen „Verbrenner“ bieten dennoch mehr Kofferraum-Volumen als ihre Hybrid-Genossen, denn schließlich muss irgendwo der Platz für die beiden Triebwerke gefunden werden.

Für Pendler und Firmenkunden: Audi A6 Avant 50 TFSI e quattro4

Mit dem neuen A6 Avant 50 TFSI e quattro zielt Audi besonders auf Pendler und Flottenkunden ab, wie es heißt. Seine Systemleistung liegt bei 220 kW (299 PS), das Gesamtdrehmoment bei 450 Nm. Den Vortrieb übernehmen ein 2.0 TFSI und eine E-Maschine mit 105 kW Leistung (Preis: ab 64.160 Euro).

Wie bei allen Plug-in-Hybrid-Modellen von Audi gehört das „Ladesystem kompakt“ zur Serienausstattung. Es umfasst Kabel und Stecker für Haushalts- und Industriesteckdosen und ein Bedienteil.

Vier Fahrmodi inklusive „Charge“-Modus

Ebenfalls neu für die fünf Teilzeitstromer ist neben den bisherigen Betriebsmodi „EV“, „Auto“ und „Hold“ ein vierter Betriebsmodus: der „Charge“-Modus. Falls notwendig, etwa vor der Einfahrt in Umweltzonen, könne die Batterie damit während der Fahrt durch den Verbrennungsmotor aufgeladen werden.

Gerade aus Sicht des Umweltschutzes ist das freilich suboptimal, denn eine Aufladung aus dem Netz – idealerweise mit Grünstrom – ist natürlich besser. Aber wer unbedingt in eine (deutsche) Umweltzone einfahren muss, kann dies dann auch bei zuvor leerer Batterie vollelektrisch tun.

Die Leistungsvarianten

Die Modelle Q5, A6 Limousine und A7 Sportback sind wie bisher in zwei Leistungsvarianten bestellbar: als 55 TFSI e mit einer Systemleistung von 367 PS und als 50 TFSI e mit 299 PS. Beide Varianten verbinden jeweils einen 2.0 TFSI-Motor mit einer E-Maschine, die in das Siebengang-S tronic-Direktschaltgetriebe integriert ist.

Mit dem Batterie-Upgrade setzt Audi seine Elektrifizierungsstrategie fort, bei der noch mehr zu erwarten ist. Auch die Kompaktmodelle A3 Sportback, Q3 und Q3 Sportback sowie die Oberklasse- und Luxusmodelle Q7, Q8 und A8 sind bereits als Plug-in-Hybride erhältlich.