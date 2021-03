Cerha und Linklaters beraten Worldline bei Deal mit Payone

Wien. Cerha Hempel beriet Worldline und SIX Payment Services bei der Übertragung des Merchant Services Business in Österreich an Payone.

Worldline (SIX Payment Services) und Ingenico (Payone) sind führende Zahlungsdienstleister in Europa. SIX Payment Services (Europe) SA ist eine Tochtergesellschaft der französischen Worldline SA in Luxembourg. Payone ist ein deutsches Joint Venture zwischen Ingenico und den Deutschen Sparkassen.

Nach der Übernahme von Ingenico durch Worldline wurde nunmehr das deutsche und österreichische Händlergeschäft von Worldline (welches von SIX Payment Services und PaySquare betrieben wurde) an Payone übertragen, heißt es weiter. Das Closing der Transaktion fand am 1.3.2021 statt.

Die Beratungsteams

Das Cerha Hempel Team unter der Federführung von Partner Benjamin Twardosz beriet zu den österreichischen Aspekten dieser Übertragung. Dabei ging es um gesellschaftsrechtliche, regulatorische, steuerrechtliche und arbeitsrechtliche Fragen, so Twardosz: „Die Transaktion zeigt die Wichtigkeit von integrierter steuerlicher und rechtlicher Beratung und der Fähigkeit in großen Teams in ganz Europa zusammenzuarbeiten.”