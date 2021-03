Christoph Finsterer Senior Manager bei EY in Linz

Linz. Christoph Finsterer (35) ist seit Februar als Senior Manager in der Steuerberatung bei EY am Standort Linz tätig.

Finsterers Schwerpunkte liegen in der Betreuung von international tätigen Unternehmen und Privatpersonen. Er ist zudem als Fachautor und Universitätslektor an der Universität Linz tätig. Vor seinem Einstieg bei EY war er Manager bei einer international tätigen Steuerberatungs-Kanzlei in Salzburg und als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Finanzrecht an der Universität Linz sowie am Landesverwaltungsgericht Oberösterreich tätig.

Christoph Finsterer hat Wirtschaftswissenschaften an der Johannes Kepler Universität in Linz studiert.

EY in Oberösterreich

EY ist eine der führenden Prüfungs- und Beratungsorganisationen nicht nur in Österreich, sondern weltweit – die Kanzlei gehört zu den „Big Four“, die den Markt für Wirtschaftsprüfung beherrschen und hat weltweit rund 300.000 Mitarbeitende.

In Österreich beschäftigt EY laut eigenen Angaben rund 1.000 Mitarbeiter an vier Standorten und erzielte im Geschäftsjahr 2019/2020 einen Umsatz von 157 Millionen Euro. Am Standort Linz kommt der Beratungsmulti auf rund 100 Mitarbeiter, Standortleiter ist Erich Lehner.