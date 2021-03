Maximilian Scherr wird Partner bei Arthur D. Little

Beratungsfirmen. Arthur D. Little hat Maximilian Scherr zum Partner im Wiener Büro befördert. Er leitet Strategy & Operations und ist weltweit einer von sieben neuen Partnern.

Die Strategie- und Innovationsberatung Arthur D. Little Austria hat Maximilian Scherr zum Partner befördert: Scherr leitet die Strategy and Operations Practice im Wiener Büro von Arthur D. Little und ist unter anderem spezialisiert auf digitale Transformation, Informationssicherheit, Wachstum und Konzernstrategie. Zusätzlich verantworte er den Bereich ESG/Energiewende, insbesondere für Industrieunternehmen.

Die Laufbahn

Scherr kann laut den Angaben insgesamt rund 20 Jahre Erfahrung in der strategischen Beratung und in leitenden Positionen vorweisen. Bei Arthur D. Little ist der studierte Betriebswirt seit 2018.

Neben Scherr hat Arthur D. Little noch sechs weitere Partner ernannt, womit deren Gesamtzahl in der internationalen Organisation auf mehr als 100 steige. Die Neuernennungen: